Στην ανάκληση του πληρεξουσίου που είχε δώσει στον Χρήστο Μαυροκεφαλίδη, γενικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, έχει προχωρήσει από την περασμένη Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου, ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σημερινό Δελτίο Τύπου του νομικού συμβούλου του κ. Κασσελάκη, Χαράλαμπου Πελέκη, αναφέρει: «Με δεδομένο ότι ο κ. Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει πλέον πληροφόρηση από τα όργανα του κόμματος για ενέργειες και αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά και διαχειριστικά θέματα του κόμματος, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να έχει πλέον και την οποιαδήποτε ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις. Ως εκ τούτου, ο κ. Στέφανος Κασσελάκης ανακάλεσε από την Παρασκευή 13.9.2024 το πληρεξούσιο προς τον κ. Χρήστο Μαυροκεφαλίδη».

Σημειώνεται ότι η εξουσιοδότηση στον κ. Μαυροκεφαλίδη είχε γίνει τον περασμένο Απρίλιο με τον Στέφανο Κασσελάκη να προχωρά στην ανάκλησή της την Παρασκευή, δηλαδή μία ημέρα μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Από το περιβάλλον του κ. Κασσελάκη τίθεται το ερώτημα «αφού έγινε ανάκληση του πληρεξούσιου στον κ. Μαυροκεφαλίδη, με ποίου την υπογραφή λειτουργεί σήμερα το κόμμα; Με βάση το καταστατικό άρθρο 44 μόνο ο/η πρόεδρος μπορεί να δώσει εξουσιοδότηση».

