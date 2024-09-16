«Ο λόγος που μπαίνω στην κούρσα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είναι για να βάλω πλάτη», επεσήμανε ο υποψήφιος πρόεδρος Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος προσέθεσε πως «για να πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πρέπει να μπούμε όλοι γρήγορα στη μάχη».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Γκλέτσος ανέφερε ότι σε περίπτωση επανεκλογής του Στέφανου Κασσελάκη «θα πάω σπίτι μου και δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Ο κ. Κασσελάκης δεν έχει σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με την Αριστερά. Ο λόγος που τον στήριξα τους πρώτους 3 μήνες ήταν διότι προσπαθούσαμε να βρούμε αρχηγό τότε. Έκανα όμως απολύτως λάθος εκτίμηση που τον στήριξα. Για την ακρίβεια, βγήκα και του μίλησα σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω να είναι υποψήφιος πρόεδρος όμως. Για να δουν όλοι στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί έκαναν λάθος που τον εξέλεξαν πέρυσι».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «το μεγαλύτερο λάθος του Στέφανου είναι ότι έκανε καθημερινή επίδειξη πλούτου και ευμάρειας από κανάλι σε κανάλι, χωρίς κανένα απολύτως πολιτικό πρόγραμμα. Δημοσιονομικά μόνο αν αθροίσει κανείς τα όσα έδινε από εδώ και από εκεί, βγαίναμε έξω. Επίσης, δεν ερχόταν ποτέ στα κομματικά όργανα, ενώ είχε για μόνιμη τακτική να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για υπονόμευση».

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δεν έκρυψε την προσωπική του εκτίμηση για τον Παύλο Πολάκη, τον οποίον όπως είπε «τον θέλω με τα χίλια για πρόεδρο», συμπληρώνοντας όμως ότι δεν είναι ακόμη σίγουρος αν θα τον στηρίξει στον δεύτερο γύρο, δεδομένου ότι ακόμα δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για το ποιοι θα κατέβουν τελικά υποψήφιοι.

