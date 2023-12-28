Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Ευρωβουλευτών, Επιστολική Ψήφος – Διευκόλυνση Ψήφου Εκλογέων, Εκκαθάριση Εκλογικών Καταλόγων και Λοιπές Διατάξεις», με το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας η επιστολική ψήφος.

Το νομοσχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες: εκλογή ευρωβουλευτών, επιστολική ψήφος – διευκόλυνση ψήφου εκλογέων, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στον προεκλογικό διάλογο.

Ειδικότερα, για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, ο εκλογέας εντός επικράτειας δύναται να επιλέξει αν θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με επιστολική ψήφο αντί για προσέλευση στο εκλογικό του τμήμα. Οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός επικρατείας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά με επιστολική ψήφο. Ο εκλογέας παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό, ψηφίζει και αποστέλλει τον φάκελό του στην Ειδική Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Οι επιστολικές ψήφοι καταμετρώνται ταυτόχρονα με τις ψήφους στην υπόλοιπη χώρα. Η επιστολική ψήφος προβλέπεται στην εν λόγω πρωτοβουλία για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα.

Αναλυτικά η διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κάνοντας χρήση της επιστολικής ψήφου:

Δημιουργείται ηλεκτρονική πύλη για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

Ο εκλογέας κάνοντας χρήση των κωδικών του καταχωρεί την αίτησή του και συμπληρώνει τη διεύθυνση στην οποία θέλει να του αποσταλεί το εκλογικό υλικό. Το κινητό του τηλέφωνο που δηλώνει καθώς και το email του, πιστοποιούνται με συνθηματικό μιας χρήσης (OTP).

H αίτηση γίνεται αμέσως οριστική, μόλις αυτή υποβληθεί.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει 40 ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία ο εκλογέας μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση παραλαβής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, καθώς και να ακυρώσει την αίτησή του.

Ο φάκελος θα περιέχει τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου, το φάκελο ψηφοφορίας, το ψηφοδέλτιο, έντυπο οδηγιών και κατάλογο υποψηφίων, καθώς και το έντυπο – υπεύθυνη δήλωση.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 10η Ιανουαρίου 2024, και οι σχετικές παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του κειμένου του σχεδίου νόμου, το οποίο θα έρθει στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypes/?p=9054

