Ο Μπατχσελί τηλεφώνησε στον Ντεμιρτάς, τον οποίο χαρακτήριζε τρομοκράτη

Κατάπαυση του πυρός από το PKK μετά την έκκληση του Οτζαλάν.

Ειδική άδεια εξόδου στον φυλακισμένο ηγέτη του φιλοκουρδικού κόμματος Ντεμιρτάς, για να είναι κοντά στη σύζυγό του, η οποία υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Τηλεφώνημα Μπαχτσελί στον Ντεμιρτάς. Πριν από λίγα χρόνια τον χαρακτήρισε τρομοκράτη!

Ερντογάν προς Ευρώπη: Αδιανόητη η ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Τουρκία

«Χωρίς την Τουρκία η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει ως παγκόσμιος παράγοντας»

Ο Τούρκος πρόεδρος διεκδικεί μια θέση ισλαμικής χώρας ως μόνιμο μέλος στον ΟΗΕ

Ερντογάν: «Ως αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, θεωρούμε τη διαδικασία ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγική μας προτεραιότητα. Οι πρόσφατες εξελίξεις κατέδειξαν για άλλη μια φορά τη σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ε.Ε. Γίνεται όλο και πιο αδύνατο για την Ευρώπη να επιβιώσει ως παγκόσμιος παράγοντας χωρίς τη θέση που δικαιούται η Τουρκία σε αυτήν. Για να το πούμε ξεκάθαρα, η ασφάλεια της Ευρώπης δίχως την Τουρκία είναι αδιανόητη. Αναμένουμε από τους ευρωπαίους φίλους μας να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικότητα και να προωθήσουν τη διαδικασία πλήρους ένταξής μας με μια οραματική προοπτική.

» Οι μουσουλμάνοι, που αποτελούν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, πρέπει τώρα να εκπροσωπούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπως τους αξίζει. Η παρουσία μιας ισλαμικής χώρας με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι κάτι παραπάνω από ανάγκη, είναι αναγκαιότητα».

Eρντογάν: «Είμαστε υπέρ της διατήρησης του θετικού κλίματος με την Ελλάδα - Επιθυμούμε τη διατήρηση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο»



«Eπιθυμούμε τη διατήρηση της σταθερότητας στην Aνατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Είμαστε υπέρ της διατήρησης του θετικού κλίματος που έχουμε δημιουργήσει με αμοιβαία βήματα στις σχέσεις μας με τη γειτονική μας Ελλάδα. Συμβάλλουμε στην απαραίτητη υποστήριξη για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια».

SOZCU: «Η Ελλάδα μεταφέρει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις σε Έβρο και νησιά»

«Βήμα για ένταση. Η Ελλάδα μεταφέρει και αυτοκινούμενα πυροβόλα και ισραηλινά πυραυλικά συστήματα»

*Το βήμα της Ελλάδας για ένταση στο Αιγαίο*

Αποκαλύφθηκε ότι το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο αποφάσισε να τονώσει και να ενισχύσει τις μονάδες πυροβολικού στην περιοχή του Έβρου, της Δυτικής Θράκης και στα νησιά του Αιγαίου.

Στόχος της Ελλάδας με αυτή την κίνηση είναι να αυξήσει την κρουστική δύναμη των μονάδων πυροβολικού όχι μόνο με τα υπάρχοντα οπλικά συστήματα (M270A1 MLRS, RM-70) στους κλειστούς στρατώνες, αλλά και με την προσθήκη νέων και να διευκολύνει το έργο των Ναυτικών Δυνάμεων.

*Δύο μοίρες μονάδων πυροβολικού θα αναπτύξουν στη δυτική Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου*

Σε κοινή προσπάθεια με το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο, για την υποστήριξη των μονάδων πυροβολικού, σε πρώτη φάση, θα αυξηθεί ο αριθμός των Μοίρων Εκτόξευσης Πυραύλων στα Μηχανοκίνητα Τάγματα Πυροβολικού με τα νέα ισραηλινής κατασκευής συστήματα 38 PULS (Precise & Universal Launching System) αξίας περίπου €500 εκατ. Δύο από αυτές τις διμοιρίες θα αναπτυχθούν στην περιοχή του Έβρου και δύο διμοιρίες θα αναπτυχθούν στα νησιά του Αιγαίου».

Bολή τουρκικού αντιπλοϊκού πυραύλου KARA ATMACA.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Νέο ρεκόρ! Έπληξε στόχο στα 400+ χιλιόμετρα»

«Η Τουρκία θα αποκλείει θαλάσσιες περιοχές»

