Tέμπη: Η ώρα της αντιπαράθεσης στη Βουλή

Της Δώρας Αντωνίου

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης σε επίπεδο κορυφής μετατοπίζεται από σήμερα και για ολόκληρη την εβδομάδα η υπόθεση των Τεμπών.

Παράλληλα, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης περιμένουν να διαπιστώσουν εάν και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις σε επίπεδο κοινωνίας.

Έτσι, η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση γίνεται με την προσοχή στραμμένη στην κοινωνία και στόχο να κερδηθούν οι εντυπώσεις εκεί.

Στη Βουλή σήμερα θα συζητηθεί η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ήδη από την κυβερνητική πλειοψηφία έχουν προαναγγείλει ότι θα κάνουν δεκτό το αίτημα. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι για τον κ. Τριαντόπουλο δε στοιχειοθετείται κατηγορία, καθώς δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι ήταν εκείνος που έδωσε εντολές για οτιδήποτε στον τόπο του δυστυχήματος. Κάνουν λόγο για μια κίνηση πολιτικής σκοπιμότητας από πλευράς της αντιπολίτευσης, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Έπειτα, όμως από τη διάχυτη αντίληψη περί συγκάλυψης, που δείχνει σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις να είναι κυρίαρχη σε μεγάλο μέρος των πολιτών, στην κυβέρνηση το τελευταίο που επιθυμούν είναι να τροφοδοτήσουν περαιτέρω αυτό το κλίμα.

Έτσι, θα κάνουν αποδεκτή τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Όπως επισημαίνει στέλεχος του πρωθυπουργικού επιτελείου, «χωρίς κανένα αστερίσκο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς κανένα περιορισμό, για όσο απαιτηθεί, η προανακριτική θα λειτουργήσει». Η εμπειρία από τον τρόπο που λειτούργησε η εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη και η αίσθηση που άφησε στην κοινή γνώμη φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί ως κακό προηγούμενο και, σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση δε θέλει να τροφοδοτήσει ούτε τη συζήτηση για κινήσεις που ευνοούν τη συγκάλυψη ούτε να δώσει βήμα και πεδίο στην αντιπολίτευση για τέτοιου είδους καταγγελίες.

Στη σημερινή συζήτηση δε θα συμμετέχει ο πρωθυπουργός, καθώς αυτή είναι η πάγια πρακτική σε ανάλογες κοινοβουλευτικής διαδικασίες.

Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στη Βουλή αύριο, που είναι προγραμματισμένη η προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για τα Τέμπη.

Το ερώτημα είναι αν θα γίνει κανονικά ή αν θα διακοπεί η διαδικασία επειδή η αντιπολίτευση θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, όπως έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ.

Από το πρωθυπουργό επιτελείο αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει προετοιμάσει και για τα δύο ενδεχόμενα. Άλλωστε, ακόμα και αν γίνει η προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, η πρόταση δυσπιστίας θα ακολουθήσει, απλώς με καθυστέρηση μιας ημέρας.

Η γραμμή της κυβέρνησης στις μάχες στη Βουλή έχει λίγο πολύ προσδιοριστεί από τις διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Μητσοτάκη όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ουσιαστικά η κυβέρνηση επιδιώκει να εμφανιστεί ότι κατανοεί πλήρως τις αγωνίες της κοινωνίας, ότι θεωρεί απολύτως δικαιολογημένα τα αιτήματα για απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρία των υπαιτίων του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα προτάσσει ως κρίσιμο το αίτημα για ασφαλείς σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Σε αυτά τα δύο πεδία θα επιδιώξει στη Βουλή να περάσει το μήνυμα ότι η Δικαιοσύνη απερίσπαστη θα εργαστεί και θα αποδώσει ευθύνες, ενώ σε σχέση με την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων, ότι αποτελεί προτεραιότητα που με πρωθυπουργική δέσμευση θα υλοποιηθεί σε βάθος διετίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, η βαρύτητα αναμένεται να εστιάσει στη θέση ότι δόλος από πλευράς κυβέρνησης δεν υπήρξε σε κανένα στάδιο της έρευνας για το δυστύχημα. Ότι δεν υπήρξε κυβερνητικός σχεδιασμός και εντολές προς αυτή την κατεύθυνση.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και οι αναφορές του σε κυβερνητικά στελέχη σε ρόλο παρατηρητή στον τόπο του δυστυχήματος, θα αξιοποιηθεί δεόντως.

Η μάχη στη Βουλή αναμένεται σκληρή. Στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι μπορούν να αναδείξουν σκοπιμότητες και μικροπολιτική λογική στις κινήσεις της αντιπολίτευσης.

Ανεξαρτήτως, πάντως, των εξελίξεων στη Βουλή και του χρόνου έναρξης της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας, συνεργάτες του πρωθυπουργού αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία.

