O Ερντογάν προειδοποιεί: Αν δεν τηρηθούν υποσχέσεις, νέες επιχειρήσεις κατά PKK

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε σήμερα ότι η Τουρκία θα ξαναρχίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του PKK αν «δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις», μετά την ιστορική ανακοίνωση σήμερα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) ότι κηρύσσει εκεχειρία με την Τουρκία, τερματίζοντας έναν πόλεμο που διαρκεί εδώ και 41 χρόνια, μετά την έκκληση που απηύθυνε την Πέμπτη ο ιδρυτής και ηγέτης του Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

«Αν οι υποσχέσεις που έγιναν δεν τηρηθούν και αν γίνουν απόπειρες καθυστέρησης ή εξαπάτησης, δε θα φταίμε εμείς για τι συμβεί», είπε ο Ερντογάν σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, πρώτη μέρα του Ραμαζανιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

