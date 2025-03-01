«Ιστορικό» το κάλεσμα του Οτσαλάν για διάλυση του PKK

O Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για μία «ιστορική ευκαιρία» και την αρχή μίας «νέας φάσης» μεταξύ των «αδελφών» Τούρκων και Κούρδων.

Ποιες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις;

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες ότι Τουρκία έχει τώρα «μια ιστορική ευκαιρία να διαλύσει τα τείχη του τρόμου, που έχουν υψωθεί μεταξύ της χιλιόχρονης αδελφοσύνης Τούρκων και Κούρδων. Μίλησε για την αρχή μιας «νέας φάσης», προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα «παρακολουθεί στενά», για να βεβαιωθεί ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό της εξέγερσης θα «οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα».



«Κανένα μέλος αυτού του έθνους, είτε είναι Τούρκος είτε Κούρδος, θα συγχωρήσει όποιον παρεμποδίσει αυτή τη διαδικασία με αμφιλεγόμενες δηλώσεις ή ενέργειες, όπως συνέβη στο παρελθόν», δήλωσε. Παράλληλα, πρόσθεσε: «Θα παρακολουθήσουμε στενά μέσω των αρμόδιων θεσμών μας, εάν η διαδικασία που ξεκίνησε έχει εκπληρωθεί. Θα δείξουμε τη μέγιστη προσοχή έναντι οποιασδήποτε πρόκλησης, που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα», είπε επίσης ο Ερντογάν.



Το DEM δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να τραβήξει μια γραμμή κάτω από την κουρδική εξέγερση δεκαετιών και να δείξει την προθυμία της να επιτύχει μια «δημοκρατική λύση». Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του κόμματος, «υπάρχει ένα κουρδικό πρόβλημα και δεν αρκεί να καταθέσουμε τα όπλα. Οι Κούρδοι περιμένουν „μια δημοκρατική λύση“ και „συγκεκριμένα μέτρα“».



O Ντεβλέτ Μπαχτσελί αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πόσο χαρούμενοι είμαστε που βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας ευλογημένης περιόδου κατά την οποία οι ψευδείς διακρίσεις, οι τεχνητές διαφωνίες, η πόλωση και οι παρεξηγήσεις θα εξαλειφθούν εντελώς από την εθνική μας ζωή».



Ο πρώην συμπρόεδρος του HDP (προκατόχου του DEM) Σελαχατίν Ντεμιρτάς,ο οποίος κρατείται στις φυλακές της Αδριανούπολης, σε άρθρο του για το κάλεσμα του Οτσαλάν, γράφει: «Μη φοβάσαι την ειρήνη και την ειρήνη, αδελφέ μου. Τούρκοι και Κούρδοι, μη φοβάστε να ενώσετε τα χέρια και να κάνετε την Τουρκία μεγαλύτερη. Μη φοβάστε να υποστηρίξετε οποιοδήποτε βήμα που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή»

Διεθνείς αντιδράσεις για το κάλεσμα Οτσαλάν

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αναφέρει ότι είναι η «ελπίδα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίλυση της μακροχρόνιας σύγκρουσης». Και ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την έκκληση, με την πεποίθηση ότι «θα βοηθήσει να φέρει ειρήνη στην περιοχή».



Εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου, Όλαφ Σολτς, δήλωσε ότι «το PKK είναι μια απαγορευμένη τρομοκρατική οργάνωση στη Γερμανία και έχει προκαλέσει πολλά θύματα. Το αίτημα του Οτσαλάν τώρα δημιουργεί επιτέλους μια ευκαιρία να ξεπεραστεί αυτός ο βίαιος αγώνας και να επιτευχθεί μια μόνιμη ειρηνική εξέλιξη στο κουρδικό ζήτημα».



Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι έκκληση του Οτσαλάν είναι μια «ιστορική ευκαιρία» για να τερματιστεί η επί δεκαετίες εξέγερσή τους κατά του τουρκικού κράτους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.