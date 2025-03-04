Έτοιμο το κείμενο του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση δυσπιστίας

Της Δέσποινα Βλεπάκη

To κείμενο της πρότασης δυσπιστίας που επεξεργάζεται η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμο από χθες το απόγευμα οπότε και έφτασε στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να κινηθούν στην πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης με τη "συνταγή" που ακολούθησαν για την πρόταση δυσπιστίας για τα χαλκευμένα ηχητικά του σταθμάρχη τον Μάρτιο του 2024.

Έτσι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων του προοδευτικού τόξου ενώ ακολούθησαν και επαφές σε ανώτατα κλιμάκια ανάμεσα στους επιτελείς των κοινοβουλευτικών ομάδων, με τον ρόλο για το ΠΑΣΟΚ να αναλαμβάνει όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της Αξιωματικής, Δημήτρης Μπιάγκης.

Η πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη είναι η πρόταση δυσπιστίας να κατατεθεί την Τετάρτη το πρωί πριν την έναρξη της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή για αυτό και οι τελευταίες πινελιές στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ προστέθηκαν, με τα στελέχη να δίνουν αγώνα δρόμου ώστε η αποστολή του κειμένου στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις να γίνει άμεσα, ει δυνατόν από αργά εχθές το βράδυ.

Το επόμενο βήμα που θα το αναλάβουν οι επιτελείς των κοινοβουλευτικών ομάδων είναι τα κόμματα να στείλουν τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις και να συμφωνηθεί η τελική μορφή, τότε θα αρχίσουν να συλλέγονται και οι υπογραφές για να φτάσουν στον απαραίτητο αριθμό των 50 που απαιτούνται για την κατάθεση μομφής. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα 32 βουλευτών, ενώ και ο Πέτρος Παππάς που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θεωρείται δεδομένο ότι θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας.

Μάλιστα φαίνεται ότι υπήρξε σκέψη να ενταχθεί άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη πάντως να σημειώνουν ότι ούτως η άλλως είναι σε σύμπλευση με τον ανεξάρτητο βουλευτή και να μην επιβεβαιώνουν τις άμεσες επίσημες ανακοινώσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 26 βουλευτές, η Νέα Αριστερά 11, η Πλεύση Ελευθερίας 6 και 7 βουλευτές πορεύονται με το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του Στέφανου Κασσελάκη.

Προανακριτική- Ποιοι θα σηκώσουν το βάρος

Στην σημερινή συζήτηση στην ολομέλεια για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής η Μιλένα Αποστολάκη, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Παναγιώτης Δουδωνής και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα σηκώνουν το βάρος των εισηγήσεων και των ομιλιών για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολιτευσης.

Την Πέμπτη η προσύνοδος του PES

Η πρόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να δώσει δυναμικό παρών και στην Ευρώπη στην προ σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το Ουκρανικό, με το πρόεδρο ωστόσο να σταθμίζει τα γεγονότα και να αναμένεται να καταλήξει τις επόμενες ώρες στην απόφαση του, καθώς και η παρουσία του αυτές τις μέρες στη Βουλή είναι υψίστης σημασίας.

