Διεργασίες για πρόταση δυσπιστίας - Νέα προανακριτική προαναγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Πολλές διεργασίες, τηλεφωνήματα και διερευνητικές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χθες ενόψει της πρότασης δυσπιστίας που θα κατατεθεί τις επόμενες ώρες στη Βουλή. Αν ξεπεραστούν κάποια «αγκάθια» που έχουν απομείνει, παρά τις διαφωνίες που υπήρξαν, όλα δείχνουν πως ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας είναι στη λογική να βρουν έναν κοινό βηματισμό προκειμένου να συνδιαμορφώσουν ένα κείμενο που θα υπογράψουν τουλάχιστον οι 75 βουλευτές των τεσσάρων κομμάτων.

Στη Χαριλάου Τρικούπη φέρεται ήδη να βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης ενός κειμένου που θα σταλεί στα κόμματα τις επόμενες ώρες. Αναλόγως κινούνται και οι άλλες δυνάμεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρξε την Καθαρά Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία Ανδρουλάκη - Φάμελλου, ωστόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε με τον Αλέξη Χαρίτση, ενώ είναι σε επαφή και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα περιέχει το κείμενο; Πηγές ανέφεραν πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να προβάλει το τρίπτυχο Τέμπη, υποκλοπές και ακρίβεια και θα υποστηρίξουν ότι μετά από όσα έχουν γίνει η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά. Στη Χαριλάου Τρικούπη φέρεται να επιθυμούν να κινηθούν πιο θεσμικά. Σε πρώτη φάση τα «κουκιά» έδειξαν πως το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους Πέτρο Παππά και τον Μπαράκ Μπουρχάν φτάνουν τις 50 υπογραφές. Ωστόσο, τόσο ο Αλέξης Χαριτσης όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιθυμούν να προχωρήσουν όλοι μαζί. Μέσα στην ημέρα ο «γρίφος» θα λυθεί.

Πηγές της Κουμουνδούρου τόνιζαν αργά χθες το βράδυ πως «από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπεται μόνιμα και σταθερά το μήνυμα ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στην απαίτηση και αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και να υποβληθεί από κοινού πρόταση δυσπιστίας με συνδιαμόρφωση της και συνυποβολή της από όλα τα προοδευτικά κόμματα χωρίς διαχωρισμούς και διαγκωνισμούς. Το ζητούμενο είναι ένα. Να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση και να υπάρχει προοδευτική διέξοδος». Παρά τις αρχικές ενστάσεις που υπήρχαν από την Κουμουνδούρου για πραγματοποίηση της προ ημερησίας την Τετάρτη, από τη στιγμή που η πρόταση δυσπιστίας αποτελέσει ένα κοινό κείμενο των τεσσάρων θα συμφωνήσουν η τριήμερη συζήτηση να ξεκινήσει αύριο.

Πηγές της Νέας Αριστεράς ανέφεραν ότι θέλουν να κατατεθεί άμεσα η πρόταση δυσπιστίας και να σταθούν επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει το θέμα αυτό να γίνει πεδίο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Να κατατεθεί με τις υπογραφές όλων των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αναφέρουν από το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση. Σε αυτή τη γραμμή βρίσκεται και η Πλεύση Ελευθερίας επισημαίνοντας πως το συλλαλητήριο της Παρασκευής έδειξε τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Βουλή ώστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, πλέον εξετάζουν και το ενδεχόμενο νέας προανακριτικής για τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση και τον υφυπουργό Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, καθώς, όπως επισημαίνουν αυτά τα δύο στελέχη προχώρησαν στην εκταμίευση του ποσού που διατέθηκε για το μπάζωμα.

Ο Γιώργος Καραμέρος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα τόνισε ότι «υπάρχει καταρχήν το ζήτημα του μπαζώματος με τις πολλές αντιφάσεις. Με την απόφαση η οποία πάρθηκε τον Απρίλιο του 2023 για την εκταμίευση ενός πολύ μεγάλου ποσού, 647.000 ευρώ, τα οποία κατέληξαν ακόμα και προς μία εταιρεία που έκοψε τιμολόγιο ενώ ακόμα δεν είχε συσταθεί. Αρχικά για την ένταξη αυτού του του ποσού υπέγραψαν ως αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης τότε, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός κ. Γιάννης Τσακίρης. Και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στο πεδίο, εντολοδόχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος κατά νόμον μόνο σε αυτόν αναφέρεται, συντόνισε το μπάζωμα».

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συμπλήρωσε πως «όταν για μία τέτοια παράνομη πράξη, όπως είναι το μπάζωμα που αλλοίωσε το πεδίο του εγκλήματος, έχουν ξοδευτεί τόσα πολλά χρήματα, πάνω από 100.000 ευρώ, τότε πρόκειται για απιστία κατά του Δημοσίου, κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτό θα διερευνηθεί από την επόμενη προανακριτική. Γι αυτό και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλάει εδώ και καιρό σταθερά για την πρώτη από τις προανακριτικές». Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νέα συμπληρωματική δικογραφία που έχει φτάσει στη Βουλή.

Στην προανακριτική επιτροπή, από τη στιγμή που μετά τη σημερινή σύγκληση της Ολομέλειας συσταθεί, από τον ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχουν ο Βασίλης Κόκκαλης και ο Γιώργος Γαβρήλος. Oι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης αναμένεται να τοποθετούν, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα απαντήσει ο Μάκης Βορίδης.

