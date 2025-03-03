Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στους πρεσβευτές των ξένων χωρών στην Άγκυρα, κατά τη διάρκεια παραδοσιακού δείπνου ιφτάρ, με το οποίο οι μουσουλμάνοι διακόπτουν τη νηστεία τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Επιθυμούμε τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Είμαστε υπέρ της διατήρησης του θετικού κλίματος που έχουμε δημιουργήσει με αμοιβαία βήματα στις σχέσεις μας με τη γειτονική μας Ελλάδα».

Παράλληλα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις τόνισε πως δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς την Τουρκία, πως αν η Ευρώπη θέλει να είναι ένας σημαντικός παίκτης αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσία της Τουρκίας.

Αδιανόητη η ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς την Τουρκία, δηλώνει ο Ερντογάν - Ζητά ισλαμική χώρα με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Η ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς την Τουρκία είναι αδιανόητη και αναμένουμε από τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ παράλληλα ζήτησε την παρουσία μιας ισλαμικής χώρας με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Ως αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης, θεωρούμε τη διαδικασία προσχώρησής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγική μας προτεραιότητα. Οι πρόσφατες εξελίξεις κατέδειξαν για άλλη μια φορά τη σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ. Γίνεται όλο και πιο αδύνατο για την Ευρώπη να επιβιώσει ως παγκόσμιος παράγοντας χωρίς τη δίκαιη θέση της Τουρκίας σε αυτήν. Για να το θέσουμε ευθέως, η ασφάλεια μιας Ευρώπης χωρίς την Τουρκία είναι αδιανόητη. Αναμένουμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα και να προωθήσουν τη διαδικασία πλήρους ένταξής μας με οραματική προοπτική» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «η παρουσία μιας ισλαμικής χώρας με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι κάτι περισσότερο από ανάγκη, είναι απαραίτητη».

Για τις προσπάθειες ειρήνευσης στο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε τη θέση που εξέφρασε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι μια πιθανή λύση δεν μπορεί να υπάρξει ούτε χωρίς τη Ρωσία ούτε χωρίς την Ουκρανία. «Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά σήμερα ότι η διαρκής ειρήνη είναι δυνατή μόνο μέσω μιας δίκαιης και έντιμης ειρήνης. Ο δρόμος προς αυτό περνάει μέσα από μια διαδικασία διαπραγματεύσεων στην οποία εκπροσωπούνται και οι δύο πλευρές» τόνισε.

Παράλληλα, εξαίροντας τη στάση της χώρας του και προβάλλοντας τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε στο παρελθόν, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε: «Από την πρώτη ημέρα, έχουμε ως στόχο να βρούμε μια λύση στην κρίση χωρίς να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Μέσω πρωτοβουλιών όπως η διαδικασία της Κωνσταντινούπολης, η πρωτοβουλία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας και η ανταλλαγή κρατουμένων, έχουμε αποδείξει ότι είναι εφικτή η διαπραγμάτευση και ο συμβιβασμός παρά τις συνθήκες πολέμου. Έχουμε δηλώσει σε κάθε ευκαιρία ότι οι φόρμουλες που αποκλείουν κάποιο από τα μέρη του πολέμου θα είναι μάταιες. Σε αυτό το σημείο, γινόμαστε μάρτυρες από κοινού του πόσο ρεαλιστικές και ακριβείς ήταν αυτές οι προσεγγίσεις».

Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της Τουρκίας να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Ρεζτέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Συρία λέγοντας: «Όσοι ελπίζουν να επωφεληθούν από την αστάθεια αυτής της χώρας εγείροντας εθνοτικά και θρησκευτικά ζητήματα στη Συρία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Δεν θα επιτρέψουμε η περιοχή μας να σχεδιαστεί ξανά με νέους χάρτες, όπως έγινε πριν από έναν αιώνα. […] Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος και τι προσπαθεί να κάνει».

Επανέλαβε επίσης πως η Τουρκία επιθυμεί την ανοικοδόμηση της Συρίας «με εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ενότητα, όπου διαφορετικές ταυτότητες θα ζουν δίπλα-δίπλα και η οποία θα αποτελεί πηγή ασφάλειας και σταθερότητας για όλους τους γείτονές της».

Ζήτησε επίσης την οικονομική συνδρομή όλων των χωρών για την ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς -όπως είπε- «το κόστος της 13χρονης σύγκρουσης στη Συρία είναι ένα εκατομμύριο χαμένες ζωές και ένας τεράστιος λογαριασμός σχεδόν 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων» και τόνισε πως «σχεδόν καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι σε θέση να σηκώσει μόνη της ένα τόσο βαρύ φορτίο».

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

