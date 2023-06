Η αναπάντεχη συνάντηση του Γιώργου Παπανδρέου και πώς έγινε «κριτής μαγειρικής»

Ο κ. Παπανδρέου αρκετά ευδιάθετος και άνετος συμμετείχε στα γυρίσματα του διαγωνισμού μαγειρικής και, μάλιστα, στον ρόλο του κριτή.

Μία αναπάντεχη συνάντηση είχε στη Μαρίνα της Πάτρας ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Facebook, ο ίδιος βρέθηκε στο σημείο όπου γίνονταν τα γυρίσματα της ισραηλινής ταξιδιωτικής εκπομπής «The Best in the world». Ο κ. Παπανδρέου αρκετά ευδιάθετος και άνετος συμμετείχε στα γυρίσματα του διαγωνισμού μαγειρικής και, μάλιστα, στον ρόλο του κριτή.

Στο τέλος των γυρισμάτων συνεχάρη τα δύο παιδιά που διαγωνίστηκαν μεταξύ τους και τους είπε: «Και οι δύο είστε πολύ καλοί, ας κερδίσει ο καλύτερος.»

Μάλιστα, άδραξε την ευκαιρία να προβάλει την Πάτρα ως τουριστικό προορισμό, αναφέροντας πως «έχει πολύ καλά εστιατόρια, νόστιμο φαγητό, ζεστή φιλοξενία, διασκέδαση, πολιτισμό, θάλασσα και βουνό, ένας κρυφός προορισμός που δεν τον γνωρίζουν πολλοί τουρίστες».

Η ανάρτηση του κ. Παπανδρέου: «Μια αναπάντεχη συνάντηση στην Μαρίνα της Πάτρας με το συνεργείο της ισραηλινής ταξιδιωτικής εκπομπής "The Best in the World" που μου ζήτησαν να συμμετάσχω σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό μαγειρικής ως κριτής, μαζί με δύο νέα παιδιά από την Πάτρα, την Καλομοίρα και τον Δημήτρη, μου έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσω την πόλη μας και ολόκληρο τον νομό, ως τουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας, σε μια μεγάλη αγορά όπως είναι αυτή του Ισραήλ.

Η Αχαΐα, όπως κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει τεράστιες δυνατότητες, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτές και να επενδύσουμε στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.»

