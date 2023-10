Ο Ερντογάν εγκαινίασε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Εφραίμ στην Κωνσταντινούπολη

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Εφραίμ στην Κωνσταντινούπολη, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Πρόκειται για τον πρώτο χριστιανικό ναό που χτίστηκε στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας, δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

President Erdoğan made history once again yesterday by attending the opening ceremony of the Mor Ephrem Syriac Orthodox Church in Istanbul. This event marked the inauguration of the first newly built church in Turkish Republic’s history.



President Erdoğan has always advocated…