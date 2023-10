Πέτρος Παππάς: Λάθος η στρατηγική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και στις αυτοδιοικητικές εκλογές Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 08:02, 10.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για το δεύτερο γύρο των εκλογών