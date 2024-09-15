Ο Κασσελάκης ανακάλεσε το πληρεξούσιο που είχε παραχωρήσει στον γενικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε στην ανάκληση του πληρεξουσίου που είχε παραχωρήσει στον Χρήστο Μαυροκεφαλίδη, γενικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ για όλες τις «γενικές και ειδικές εντολές» που του είχε δώσει.

Η ανάκληση, που έγινε την Παρασκευή, δηλαδή μία ημέρα μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, έγινε με «πράξη ανάκλησης πληρεξουσίου» (νομικό έγγραφο).

Για την απόφαση, ο νομικός σύμβουλος του Στέφανου Κασσελάκη, Χαράλαμπος Πελέκης, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «με δεδομένο ότι ο κ. Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει πλέον πληροφόρηση από τα όργανα του κόμματος για ενέργειες και αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά και διαχειριστικά θέματα του κόμματος, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να έχει πλέον και την οποιαδήποτε ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις.

Ως εκ τούτου, ο κ. Στέφανος Κασσελάκης ανακάλεσε από την Παρασκευή 13.9.2024 το πληρεξούσιο προς τον κ. Χρήστο Μαυροκεφαλίδη».

Η εξουσιοδότηση στον κ. Μαυροκεφαλίδη είχε γίνει τον περασμένο Απρίλιο.

Από το περιβάλλον του κ. Κασσελάκη τίθεται το ερώτημα «αφού έγινε ανάκληση του πληρεξούσιου στον κ. Μαυροκεφαλίδη, με ποίου την υπογραφή λειτουργεί σήμερα το κόμμα; Με βάση το καταστατικό άρθρο 44 μόνο ο/η πρόεδρος μπορεί να δώσει εξουσιοδότηση».

Το καταστατικό προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 44 - Διαχείριση των οικονομικών του κόμματος

«Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος, ορίζει τον Οικονομικό Υπεύθυνο και την Οικονομική Επιτροπή που καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του κόμματος. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί επίσης να υιοθετεί, εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο και μετά από εισήγηση του Οικονομικού Υπευθύνου και της Οικονομικής Επιτροπής, ειδικό κανονισμό σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαχείρισης των οικονομικών του κόμματος.

Η συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων (σύμβαση πιστώσεων μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, δανειακή σύμβαση, σύμβαση ενεχυριάσεως απαιτήσεως) με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων, η προσημείωση ή υποθήκευση ακίνητων, καθώς και η λήψη και χρήση του προϊόντος των χρηματοδοτήσεων ανάγεται στην αρμοδιότητα του προέδρου, ο οποίος δικαιούται να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους, στους οποίους θα μεταβιβάζει τις ίδιες ή λιγότερες από τις παραπάνω εντολές.

Επίσης ο πρόεδρος δικαιούται να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους για την διενέργεια πράξεων που σχετίζονται με τις διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες του κόμματος.

Το συνέδριο εκλέγει 7μελή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου που έχει την ευθύνη να ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος.»

Πηγή: skai.gr

