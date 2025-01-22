Της Δέσποινας Βλεπάκη

Πολλοί ερμηνεύουν ως «τροχιοδεικτικές βολές» τις «παραινέσεις» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τους βουλευτές του, όταν έκλεισαν οι πόρτες της αίθουσας 111 στη Βουλή και ξεκίνησε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να είπε προς τους 31 της κοινοβουλευτικής ομάδας «Να μην μπαίνουν σε συζητήσεις που θολώνουν το μήνυμα» που εκπέμπει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κοινωνία.

«Πρέπει να υπηρετούμε με τις δημόσιες εμφανίσεις μας να μεγιστοποιούμε την αξιοπιστία» υπογράμμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος που κάλεσε τους βουλευτές του να είναι σε θέσεις μάχης, «διαβασμένοι» για όλα τα θέματα και αν γίνεται κάποιο λάθος να το διορθώνουν άμεσα.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε ένταση η καταγραφή διαφορετικής άποψης στη συνεδρίαση μετά και τη φωτιά που άναψαν δηλώσεις στελεχών για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος έχει δεχτεί εισηγήσεις για πειθαρχικά μέτρα σε στελέχη που εμφανίζονται εκτός γραμμής, ωστόσο φαίνεται πως επικρατεί η άποψη να δοθεί χρόνος πριν «σφίξουν τα λουριά».

Το βλέμμα στραμμένο στο Κέντρο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέπτυξε τη στρατηγική και επισήμανε στους βουλευτές του ότι η δεξαμενή στην οποία θα πρέπει κυρίως να στοχεύουν είναι οι ψηφοφόροι του Κέντρου.

«Στο κέντρο οι ψηφοφόροι μετράνε για δύο: γιατί φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και έρχονται σε εμάς» φέρεται να σημείωσε ο Πρόεδρος απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του.

Υπέρ για Κακλαμάνη

Η συνεδρίαση διήρκεσε λιγότερο από μια ώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εισηγείται την υπερψήφιση του Νικήτα Κακλαμάνη στην Προεδρία της Βουλής και τους βουλευτές να συμφωνούν.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακολουθήσει τη Νέα Δημοκρατία στην καταπάτηση των θεσμικών παραδόσεων. Εισηγούμαι να ψηφίσουμε τον Νικήτα Κακλαμάνη για Πρόεδρο της Βουλής αναδεικνύοντας τη διαφορετική αντιμετώπιση των θεσμών εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης που φρόντισε να υπενθυμίσει στους βουλευτές του ότι ο Πρωθυπουργός δεν σεβάστηκε το πνεύμα του νόμου στην περίπτωση επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης έσπασε μια πολιτική παράδοση 30 ετών και οι χειρισμοί του στο θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας δεν συνάδουν με το πνεύμα του Συντάγματος που επιτάσσει ευρείες συναινέσεις» σημείωσε.

Κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και επιχείρηση εξωστρέφειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε στους βουλευτές του ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ όπως για τις τράπεζες και τα ασφάλιστρα, χτίζουν την αξιοπιστία της εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Το επιτελείο του φουλάρει τις μηχανές για το μπρα ντε φερ στη Βουλή την Παρασκευή με τον Πρωθυπουργό για τα αγροτικά θέματα.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος έδωσε εντολή στο οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ να προετοιμάσει εισηγήσεις για σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και στην οποία θα συζητηθεί εκ νεου η πρόταση του κινήματος για δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο όπως και άλλες πρωτοβουλίες που ετοιμάζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Αντίστοιχη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και την Παρασκευή στο περιθώριο της συζήτησης στη Βουλή με τους αντίστοιχους τομεάρχες της Βουλής για επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας ετοιμάζεται και περιοδεία του προέδρου στην περιφέρεια με πιθανή εξόρμηση στη Νεμέα την Κυριακή.

