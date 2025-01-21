Της Δέσποινας Βλεπάκη

Λίγο μετά την τρικυμία που προκλήθηκε από τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες της πράσινης παράταξης σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, χωρίς αυτοδυναμία, συνεδριάζει σήμερα στις 15.00 η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να αποφασιστεί η γραμμή που θα ακολουθήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής.

Ποιες εισηγήσεις δέχεται ο Ανδρουλάκης για τον ΠτΒ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δεχτεί διαφορετικές εισηγήσεις για τη στάση που θα πρέπει να τηρήσει το ΠΑΣΟΚ με άλλα στελέχη να κλίνουν προς το “παρών” και άλλους να προτάσσουν τη θεσμικότητα του κόμματος και να εισηγούνται “υπέρ”. Η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπο του Νικήτα Κακλαμάνη συγκεντρώνει πολλούς υποστηρικτές ενώ αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εξέφραζαν τη θετική τους γνώμη μιλώντας στο skai.gr. “Ο πρόεδρος της Βουλής προέρχεται από το κυβερνών κόμμα και ψηφίζοντας τον ψηφίζουμε τον Θεσμό” είναι ένα από τα επιχειρήματα των στελεχών εντός της πράσινης παράταξης που λένε ναι στην πρόταση Κακλαμάνη. Σε λίγες ώρες θα βγει λευκός καπνός και θα δημοσιοποιηθεί η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο Ανδρουλάκης επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά που άναψαν οι συνεργασίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε με τη δημόσια παρέμβαση του να σβήσει τη φωτιά στέλνοντας μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ξεκαθαρίζοντας οτι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι να συνεχίσει τη “αυτόνομη πορεία” του, κλείνοντας την πόρτα σε "δραχμιστές" και "ακροδεξιούς".

Την ίδια ώρα πολλοί ακούγοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Παύλου Γερουλάνου στα Παραπολιτικά 90.1 εκτιμούν οτι επιχείρησε μια αναδίπλωση της τοποθέτησης του για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Τους ρωτήσατε αυτούς τι λένε για μας; Θεωρείτε δυνατό να συζητάμε για μία συγκυβέρνηση με ανθρώπους που έχουν μιλήσει έτσι για το ΠΑΣΟΚ; Δεν το θέλουν το ΠΑΣΟΚ. Δεν το 'θέλαν ποτέ» απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ οταν του τέθηκε το ερώτημα για ενδεχόμενη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το Μέρα 25 την Πλεύση Ελευθερίας και την Νέα Αριστερά.

Δεν είναι λίγα τα στελέχη της πράσινης παράταξης που δείχνουν τα όργανα για τις όποιες αποφάσεις μετεκλογικής συμπόρευσης.

«Η δέσμευση του Προέδρου μας και η εντολή που μας έχει δοθεί, να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.Την απόφαση για συνεργασίες δεν θα την πάρει ούτε ο Κωνσταντινόπουλος, ούτε κάποιος άλλος, έχουμε συνέδριο μπροστά μας το οποίο θα αποφασίσει» ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στον ΑΝΤ1.

Συνεδρίαση της Κ.Ο. - Τι αναμένεται να συζητηθεί

Πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας οι περισσότεροι ποντάρουν ότι πέραν της εκλογής προέδρου της Βουλής το μενού θα περιλαμβάνει και τοποθετήσεις για τις συνεργασίες και τα όσα ανέφεραν στελέχη στα τηλεοπτικά παράθυρα και όχι στα όργανα του κόμματος. Πολλά θα εξαρτηθούν από την τοποθέτηση του Προέδρου.

Στενοί συνομιλητές του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που αποφάσισε η πλειοψηφία των 303.223 μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές και επέλεξαν ξανά τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ηγεσία, με κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας του την συνέχιση της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ και την αμφίπλευρη διεύρυνση.

Τουλάχιστον 33 βουλευτές θα ψηφίσουν Γιαννίτση

Και μπορεί στη Χαριλάου Τρικούπη να διαμηνύουν ότι η πρόταση για Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι θέμα συμβολισμού και να αποφεύγουν τον διαγκωνισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο κόμμα θα λάβει τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, όμως οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι και η πλάστιγγα γέρνει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και της Λούκα Κατσέλη έναντι του Τάσου Γιαννίτση που είναι ο υποψήφιος της πράσινης παράταξης. Με τα μέχρι ώρας δεδομένα το ΠΑΣΟΚ έχει 33 σίγουρες θετικές ψήφους, των 31 βουλευτών της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, του διαγραφέντα Μπαρχάν Μπουράν και του Ανεξάρτητου βουλευτή Πέτρου Παππά. Η Ράνια Θρασκιά φέρεται να μην έχει ακόμα καταλήξει σε ποιόν προοδευτικό υποψήφιο θα δώσει τη θετική της ψήφο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε Κατσέλη και Γιαννίτση.

Φουλ αντιπολίτευση – Στη μάχη και το τικ τοκ - Επιχείρηση «εξωστρέφειας»

Στην Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζονται να συνεχίζουν με μπαράζ πρωτοβουλιών που θα αναδεικνύουν τις αβελτηρίες της Κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Σε μια προσπάθεια περαιτέρω διείσδυσης στους νέους ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αξιοποιήσει το τικ τοκ, ένα όπλο που το τελευταίο διάστημα έχει προσθέσει στην επικοινωνιακή στρατηγική του για να μιλήσει για τα ολιγοπώλια στην ενέργεια, τις τράπεζες, την υγεία και τις αυξήσεις στη λιανική αγορά. Εξάλλου το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ζητήσει ενημέρωση από την Επιτροπή ανταγωνισμού στη Βουλή για το κόστος ζωής και την ακρίβεια.

Την Πέμπτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει θεσμική συνάντηση με τον σύνδεσμο παραγωγής βιομηχάνων ενώ το επιτελείο του ετοιμάζει και εξόρμηση στην Περιφέρεια και πιθανότητα στην Κόρινθο για τις επόμενες μέρες όπου ο πρόεδρος θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί από κοντά για τα ζητήματα της περιοχής.

