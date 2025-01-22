Τα μέτωπα στο εσωτερικό και οι προκλήσεις για την Ευρώπη

Της Δώρας Αντωνίου

Με την αναμενόμενη με μεγάλη πλειοψηφία και ευρεία κομματική στήριξη εκλογή του Νικήτα Κακλαμάνη στη θέση του Προέδρου της Βουλής σήμερα, κλείνει μια από τις εκκρεμότητες που προκάλεσε η διαδικασία Προεδρικής εκλογής. Η Βουλή επιστρέφει σε συνθήκες κανονικότητας και την Παρασκευή αναμένεται η πρώτη μετωπική για το 2025 ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την ερώτηση του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον πρωτογενή τομέα και τα προβλήματα των αγροτών.

Χθες, ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε μηνύματα προς το εσωτερικό αλλά και προς το διεθνές ακροατήριο σε μια εφ’όλης της ύλης συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Jacques Delors και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

- Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι, όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις η ανάληψη καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να τις διαταράξει, καθώς είναι σε πολύ καλό επίπεδο και πολύπλευρη η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. «Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν μία εξαιρετική σχέση, η οποία δεν ήταν ποτέ καλύτερη στο παρελθόν. Έχουμε μία 5ετή αμυντική συνεργασία, αλλά η σχέση μας εκτείνεται πολύ πέραν της άμυνας, στις τεχνολογίες αιχμής, την Παιδεία και τον Πολιτισμό. Έχουμε μία πολύ ισχυρή σχέση και δυνατούς δεσμούς και στα δύο κόμματα στην Ουάσιγκτον. Δεν αναμένω αλλαγές στη διμερή μας σχέση, ωστόσο αντιμετωπίζουμε αυτή τη σχέση, όχι μέσω της διμερούς διάστασης, αλλά οφείλουμε να βρούμε ενιαία προσέγγιση ως Ευρωπαίοι έναντι της νέας αμερικανικής κυβέρνησης», τόνισε ο κ.Μητσοτάκης.

- Τοποθετήθηκε για την προοπτική πολιτικών εξελίξεων στη χώρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας που βιώνει η χώρα μας σε μια περίοδο γενικευμένων ανακατατάξεων. Απέκλεισε, δε, την πιθανότητα να ενταχθούν σε κάποιο μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Ν.Δ.. Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, αυτό το δεδομένο με την άνοδο ακροδεξιών σχημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που σε κάποιες έχουν καταφέρει να είναι οι ισχυροί εταίροι κυβερνητικών συνασπισμών.

- Σε σχέση με την Ε.Ε., εκτίμησε ότι οι πέραν του Ατλαντικού εξελίξεις και η δεύτερη θητεία Τραμπ μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα για να ενεργοποιηθεί η Ευρώπη, όχι στη λογική αντίθεσης, αλλά με πνεύμα αναζήτησης αμοιβαία επωφελών λύσεων.

- Επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και επισήμανε ότι στη συζήτηση για αύξηση των δαπανών σε εθνικό επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΠ, η χώρα μας εκκινεί από προνομιακό βήμα, καθώς οι αμυντικές δαπάνες αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την άμυνα, μια συζήτηση που θα ξεκινήσει συντεταγμένα στην άτυπη Σύνοδο της Ε.Ε. στις 3 Φεβρουαρίου.

