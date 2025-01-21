Μητσοτάκης: Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν μία εξαιρετική σχέση - Δεν αναμένω αλλαγές

«Η εκλογή Τραμπ αποτελεί το τελευταίο έναυσμα για την Ευρώπη, ώστε να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, όχι σε πνεύμα αντίθεσης με τις ΗΠΑ, καθώς έχουμε πολύ στενές σχέσεις και αυτές θα διατηρηθούν, αλλά για να αναζητήσουμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις» σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για το πως βλέπει τη νέα διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στη συζήτηση που είχε με τον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό, Ενρίκο Λέτα στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας τονίζοντας ότι «ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τη θωράκιση της Ηπείρου μας». Ερωτηθείς για τις Ελληνο-αμερικανικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν μία εξαιρετική σχέση, η οποία δεν ήταν ποτέ καλύτερη στο παρελθόν. Έχουμε μία 5ετή αμυντική συνεργασία, αλλά η σχέση μας εκτείνεται πολύ πέραν της άμυνας, στις τεχνολογίες αιχμής, την Παιδεία και τον Πολιτισμό. Έχουμε μία πολύ ισχυρή σχέση και δυνατούς δεσμούς και στα δύο κόμματα στην Ουάσιγκτον. Δεν αναμένω αλλαγές στη διμερή μας σχέση, ωστόσο αντιμετωπίζουμε αυτή τη σχέση, όχι μέσω της διμερούς διάστασης, αλλά οφείλουμε να βρούμε ενιαία προσέγγιση ως Ευρωπαίοι έναντι της νέας αμερικανικής κυβέρνησης».

Σε ό,τι αφορά στο μερίδιο των Ευρωπαίων ως προς τις δαπάνες στην 'Αμυνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχει δίκιο ο Τραμπ όταν παρότρυνε τους Ευρωπαίους εταίρους να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες ως προς τις δαπάνες στην άμυνα. Θεωρώ ότι θα συμφωνήσουμε σε περισσότερο ποσοστό επί του ΑΕΠ σε ό,τι αφορά στις αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω πόσο θα είναι, αλλά θεωρώ πως δεν θα είναι στο 5%. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί να δαπανήσουμε περισσότερα χρήματα σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για τις επενδύσεις στην άμυνα, αλλά επίσης χρειαζόμαστε περισσότερα ευρωπαϊκά χρήματα για την άμυνα. Το κατορθώσαμε εν μέσω πανδημίας με το Ταμείο Ανάκαμψης, είμαστε σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει συντεταγμένα στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ στις 3 Φεβρουαρίου».

Σε ερώτηση για τις θέσεις Τραμπ σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε πρόβλημα ως προς την ακραία woke ατζέντα, που επικράτησε προσφάτως στις ΗΠΑ και επέμεινε ότι η σταθερότητα, όπως αυτή που απαντάται στην Ελλάδα, όπου υπάρχει μία ισχυρή κεντροδεξιά κυβέρνηση, είναι ένα σημαντικό ζητούμενο και απέκλεισε εκ νέου τη συνεργασία με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σε κυβερνητικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πλέον στόχος της κυβέρνησης είναι να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «έχει έλθει η ώρα για τολμηρές πρωτοβουλίες» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.