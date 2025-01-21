Άμεσα μέτρα που θα δίνουν λύση στο πρόβλημα καθυστέρησης διανομής φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΥΠΥΥ, θα ανακοινώσει αύριο, ο Υπουργός Υγείας, 'Αδωνης Γεωργιάδης.

Αυτό δήλωσε ο ίδιος στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, για «Αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Τραύματος», ζητώντας ταυτόχρονα «συγνώμη από τους ασθενείς που περίμεναν σήμερα στην ουρά επί ώρες και ταλαιπωρήθηκαν, καθώς το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ήταν κλειστό λόγω ασθένειας, ταυτόχρονα, και των τριών φαρμακοποιών.

Όπως είπε, «στα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο, ένα κομμάτι τους θα αφορά και άλλα κανάλια διανομής κάποιων από αυτά τα φάρμακα», ενώ επεσήμανε ότι τρέχει και ο διαγωνισμός για τη διανομή κατ' οίκον φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, υψηλού κόστους.

«Σε κάθε περίπτωση θέλω να ενημερώσω τον κόσμο, τον οποίο ευχαριστώ διότι θα είχε κάθε λόγο να είναι πολύ εξοργισμένος σήμερα, ότι ντρέπομαι για το σημερινό περιστατικό. Θα ακολουθήσει μια ειδική διαδικασία για το τι πήγε στραβά. Δεσμεύομαι ότι δεν θα ξανασυμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μετά από καταγγελία ασθενούς, πήγε με κλειδαρά και άνοιξε το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που περίμενε απέξω.

«Αυτό που έγινε σήμερα, φέρνει στο προσκήνιο ένα μεγαλύτερο θέμα, την ταλαιπωρία ασθενών από ορισμένα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, όχι σε όλα, γιατί τα περισσότερα δουλεύουν καλά, αλλά για αυτά που έχουν πολύ μεγάλο φόρτο» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Αύριο θα ανακοινωθούν τα πρώτα άμεσα μέτρα που θα πάρουμε για τη διανομή των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ασθενείς, ενώ ήδη τρέχει και ο διαγωνισμός για την κατ' οίκον διανομή».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, «τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ φτιάχτηκαν την εποχή των μνημονιακών χρόνων, όταν ανακαλύψαμε ότι δεκάδες δις ξοδεύονταν σε φάρμακα, που τελικά δεν έπαιρνε κανένας ασθενής».

«Ορισμένα από αυτά τα φάρμακα είναι πράγματι πολύ ακριβά. Υπάρχουν φάρμακα που κάνουν 300.000, 100.000, 80.000 ευρώ. Υπάρχουν φυσικά και φθηνότερα. Έχουμε μία σειρά σχεδίων για το πώς θα δίνουμε τα φάρμακα που είναι για νοσοκομειακή χρήση, για το πώς θα δίνουμε ένα ύψος δαπάνης για κάποιες κατηγορίες σε ορισμένα φαρμακεία, για το πώς θα δίνονται κατ οίκον. Στόχος μας είναι, όχι να κλείνουν φαρμακεία που υπάρχουν, του ΕΟΠΥΥ, αλλά να μην υπάρχουν μεγάλες ουρές και αυτή η μεγάλη καθυστέρηση. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας να αφήνεις έναν άνθρωπο που έχει καρκίνο να περιμένει όρθιος στην ουρά επί δύο ώρες για να πάρει ένα φάρμακο», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος ο Υπουργός Υγείας στο νομοσχέδιο για την «Αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Τραύματος», κάλεσε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να το στηρίξουν τονίζοντας ότι, «δεν σηκώνει σοβαρές διαφωνίες, είναι τεχνικού χαρακτήρα και έχει ιδεολογικό κοινωνικό πρόσημο».

«Είναι το πρώτο νομοσχέδιο ενοποίησης δομών με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών τραύματος με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αναγνώρισαν ότι είναι προς θετική κατεύθυνση, ωστόσο εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα του, καθώς όπως υποστήριξαν, «θα λειτουργήσει με βάσει τις υπάρχουσες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας -οι οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες- ενώ διακατέχεται από αοριστία τόσο ως προς το εξειδικευμένο προσωπικό όσο και ως προς το κόστος λειτουργίας του».

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο, «θετικό βήμα για σύγχρονη αντιμετώπιση των τραυμάτων», τόνισε ότι είναι «τεράστιας σημασίας η έγκαιρη, σωστή και οργανωμένη αντιμετώπιση τους», ωστόσο επιφυλάχθηκε για την τελική στάση του κόμματος του, αφού τοποθετηθούν και οι αρμόδιοι φορείς.

Ταυτόχρονα, τόνισε «την ανάγκη αποσαφήνισης ορισμένων διατάξεων καθώς και την ανάγκη στελέχωσης των νοσοκομείων, με το απαιτούμενο εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για «ένα νομοσχέδιο επικοινωνιακού χαρακτήρα, εξαμβλωματικό με νεοφιλελεύθερες εργαλειοθήκες».

Όπως είπε, «είναι αναντίρρητη ανάγκη να υπάρξει ένα οργανωμένο Εθνικό Σύστημα Τραύματος, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει, ωστόσο το νομοσχέδιο δεν προσθέτει τίποτα, καθώς ούτε αυξάνει τις μόνιμες θέσεις ούτε καλύπτει τα κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο υφιστάμενοι σύστημα υγείας».

«Ουσιαστικά, κανένα κοινωνικό αποτύπωμα δεν έχει. Αυτό που φέρνετε είναι ένα αδειανό πουκάμισο. Είμαστε κατά του νομοσχεδίου, όχι γιατί δεν θέλουμε να συσταθεί το Εθνικό Σύστημα Τραύματος, αλλά γιατί δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες που υπάρχουν», κατέληξε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, εστίασε κυρίως την κριτική του «στην απουσία σημαντικών στοιχείων, όπως πόσοι είναι οι τραυματίες κάθε χρόνο, πόσα περιστατικά αντιμετωπίζονται άμεσα, πόσοι πεθαίνουν, ποιος είναι ο χρόνος αποκατάστασης», ενώ εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις αν το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, καθώς, όπως είπε, η ανάπτυξη του συστήματος Τραύματος θα γίνει εκ των ενόντων με τις υγειονομικές δομές που είναι ήδη αρκετά υποστελεχωμένες.

«Η ανάπτυξη των Κέντρων Τραύματος ως προοπτική δεν είναι αρνητική, όμως χρειάζεται να γίνει με οργανωμένους υγειονομικούς χώρους, με υλικοτεχνική υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση έστω και καθυστερημένα ασχολείται με το σοβαρό αυτό ζήτημα, το οποίο όμως το εγχείρημα δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και το απαραίτητο εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό», ανέφερε από την πλευρά της η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου.

Ακόμα, έκανε λόγο για «ασάφειες και γενικές αναφορές τις οποίες πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει».

«Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία για αναμόρφωση του Συστήματος Τραύματος είναι θεμιτή, όμως απαιτείται και στρατηγικός σχεδιασμός, και γενναία χρηματοδότηση της», επεσήμανε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Ουζγκιούρ Φερχάτ.

Υποστήριξε δε ότι «είναι ένα νομοσχέδιο γονατογράφημα, με παχιά λόγια του αέρα, χωρίς σαφή κοστολόγηση, χωρίς προβλέψεις για στελέχωση του Συστήματος Τραύματος, με το απαραίτητο, αναγκαίο και καθοριστικής σημασίας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» και πρόσθεσε ότι «περισσότερο μοιάζει με ευχολόγια καθώς οι υπόλοιποι κρίκοι που το συνδέουν δεν λειτουργούν με ασφάλεια».

«Μια τρύπα στο νερό θα κάνετε χωρίς στελέχωση και ενίσχυση των υγειονομικών δομών -οι οποίες είναι ήδη αρκετά υποστελεχωμένες- με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Είναι μια ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού χωρίς τα αυτονόητα εφόδια. Κούφια λόγια και ασκιά άδεια. Οδηγείτε σε περαιτέρω απαξίωση το εθνικό σύστημα υγείας προς όφελος των ιδιωτών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ειδικός αγορητής, του κόμματος «ΝΙΚΗ», Νίκος Παπαδόπουλος.

«Η έννοια της αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Τραύματος δεν μας βρίσκει αντίθετους. Το ερώτημα όμως είναι αν είναι καλά οργανωμένο το σύστημα. Για να πετύχει το εγχείρημα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. 'Αρα χρειάζονται περισσότερα ασθενοφόρα στους δρόμους σωστά επανδρωμένα, στελεχωμένα υγειονομικά κέντρα με μέριμνα και για δύσκολες και νησιωτικές περιοχές», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, ενώ έκανε λόγο για κενά και ασάφειες του νομοσχεδίου που χρίζουν αποσαφηνίσεων.

Ο ειδικός αγορητής από τους «Σπαρτιάτες», Πέτρος Δημητριάδης, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο, «υψίστης σημασίας», καθώς όπως είπε, «κάθε χρόνο η κατάσταση από τροχαία ατυχήματα επιδεινώνεται χάνονται εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, και είναι σωστό να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα που απουσιάζουν μέχρι σήμερα».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο καταρτίστηκε μετά από εισήγηση και γνώμη των ειδικών επιστημόνων της Επιτροπής Τραύματος και έγιναν δεκτές οι περισσότερες από τις προτάσεις τους.

«Αυτό που θέλουμε είναι να πάμε σε εξειδικευμένα Κέντρα Τραύματος» είπε, ενώ έδωσε έμφαση στην συγκροτημένη προσπάθεια που γίνεται τόσο για την κτιριακή ανακαίνιση των δομών υγείας όσο και για την εξειδίκευση γιατρών που θα στελεχώσουν τα τμήματα.

Τέλος, ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Νικόλαος Βλαχάκος, έκανε λόγο για «πολύ σημαντική μεταρρύθμιση» τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στη διαχείριση του Τραύματος με στόχο την ταχεία ιατρική αντιμετώπιση τραυμάτων, και μείωση των βαρύτατων τραυματισμών κυρίως νέων, από τροχαία.

Η έλλειψη εθνικού σχεδίου οδηγεί σε διασπορά τραυματιών σε πολλά νοσοκομεία, οδηγεί στη καθυστέρηση αντιμετώπισης κρίσιμων τραυματιών. Για πρώτη φορά γίνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ, με στόχο, την σοβαρή οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση των Σταθμών Εθνικού Κέντρου Τραύματος», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.