Νικητής του συνεδρίου ο Φάμελλος

Το τετραήμερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε και μπορεί να μην ήταν μια εύκολη διαδικασία, όμως ο Σωκράτης Φάμελλος εμφανίστηκε ο απόλυτος κυρίαρχος του «παιχνιδιού» στο κόμμα χωρίς να υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης του. Ακόμα και το χειροκρότημα από όλο το στάδιο στο τέλος της ομιλίας του ήταν μια ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης. Κατάφερε να κερδίσει τις ψηφοφορίες τόσο για τις θέσεις όσο και για το καταστατικό.

Όσον αφορά το ποσοστό της συμμετοχής του δημοσίου στις τράπεζες διαφώνησε με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος πρότεινε το δημόσιο να ανακτήσει το πλειοψηφικό πακέτο στην Εθνική Τράπεζα. O Σωκράτης Φάμελλος κέρδισε τη μάχη με ποσοστό που έφτανε το 67,7% γεγονός που δείχνει πως η επιρροή του Χανιώτη βουλευτή στο κόμμα σε σχέση με τις εκλογές έχει μειωθεί. Πέρασε επίσης η πρόταση του επικεφαλής της Κουμουνδούρου σε σχέση με την εκλογή νέου προέδρου. Mε ποσοστό 80,3% για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο κόμμα τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν. Το κείμενο πολιτικών θέσεων όσο και το καταστατικό εγκρίθηκαν με ποσοστό που υπερβαίνει το 95%.

Υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κριτική από συνέδρους, ακούστηκαν πολλές απόψεις, «γκρίνιες» για την περιόδο Κασσελάκη, όπως και αγωνία για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ειδικά με τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά. Η γενική εκτίμηση, ωστόσο ήταν πως κυριάρχησε ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης. Γνωρίζοντας τα μέλη του κόμματος πως ήδη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και άλλα περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν. Συνολικά συμμετείχαν δια ζώσης 1.261 σύνεδροι και διαδικτυακά 1.426. Έλαβαν το λόγο 237 μέσα από το κλειστό του Περιστερίου και 31 μέσω διαδικτύου.

Σαφώς και τα πηγαδάκια του συνεδρίου, αλλά και από το βήμα έγιναν αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και στο ενδεχόμενο να φτιάξει νέο κόμμα. Υπήρξαν στελέχη που έδειξαν με τη στάση τους πως υπολογίζουν πολύ στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Η Όλγα Γεροβασίλη - συνομιλήτρια του - αρκέστηκε στην εισηγητική της τοποθέτηση, ενώ ο Αλέκος Φλαμπουράρης δεν πήρε τον λόγο για να μιλήσει. Ο Γιώργος Βασιλειάδης ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι στη νέα Κεντρική Επιτροπή. Αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επανέλαβε φράσεις του πρώην πρωθυπουργού μιλώντας για «νέο κίνημα».

Στην Κεντρική Επιτροπή δεν θα μετέχει και ο Διονύσης Τεμονέρας. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Καραμέρος μίλησε για «νέο πατριωτισμό» παραπέμποντας ουσιαστικά στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Καραμέρο να μη συνεχίζει στη θέση του εκπροσώπου τύπου θέλοντας να επικεντρωθεί στα καθήκοντά του στην Ανατολική Αττική και στην πολιτική οικολογία από την οποία προέρχεται. Πιο αιχμηρός στην κριτική του απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο ήταν ο Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως το συνέδριο ήταν ένα «συνέδριο διεκπεραίωσης».

Ήταν σαφές πως η «σκιά» του Αλέξη Τσίπρα ήταν μέσα στο κλειστό του Περιστερίου ειδικά μετά την παρουσία του την πρώτη ημέρα και τη διάσκεψη του Ινστιτούτου του την περασμένη Τρίτη. Οι συζητήσεις για το τι θα πράξει δεν πρόκειται να σταματήσουν αν και από τη λεωφόρο Αμαλίας δεν υπάρχει το παραμικρό «σήμα» πως κάτι καινούργιο «μαγειρεύεται». Υπάρχει η άποψη πως όσο κυριαρχεί η συζήτηση για το τι θα πράξει ο πρώην πρωθυπουργός ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολο να πάρει τα πάνω του, καθώς έχει δημιουργηθεί μια προσμονή στο κόσμο. Αυτή είναι μια κουβέντα που θα απασχολήσει την Κουμουνδούρου το επόμενο διάστημα.

