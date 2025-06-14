Συνολική κριτική για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ήττα του 2023 αλλά και αυτοκριτική έκανε μιλώντας στο 5ο Συνέδριο, ο Διονύσης Τεμπονέρας ο οποίος ανακοίνωσε και την απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος για θέσεις ευθύνης.

Είπε ο κ. Τεμπονέρας: «Μιας και κανείς δεν το έκανε μέχρι τώρα, αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί τον Ιούνιο του 2023 μετά την διπλή εκλογική ήττα και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν σας πείσαμε να κάνουμε ένα συνέδριο αυτοκριτικής και προοπτικής και να ακολουθήσει μετά η προεδρική εκλογή, με αποτέλεσμα να προκύψει η στιγμή Κασσελάκη. Αναλαμβάνω την ευθύνη και για εκείνους που στήριξαν την γελοιοποίηση του χώρου. Γιατί δεν αντέδρασα για τις υφιστάμενες παθογένειες που οδήγησαν στο σύμπτωμα Κασσελάκη. Κάποιοι σφυρίζουν ακόμη και τώρα αδιάφορα χωρίς ντροπή. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί δεν σας πείσαμε όταν ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε θέση ισχύος για την ανάγκη συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί δεν σας πείσαμε για την ανάγκη να κάνουμε ένα συνέδριο που να κοιτά έξω και μπροστά και όχι μέσα και πίσω».

Ακολούθως δήλωσε: «Παραιτούμαι εφεξής από κάθε θέση ευθύνης από το κόμμα. Αλλά παραμένω δεσμευμένος από το ηθικό και πολιτικό πλαίσιο της Αριστεράς. Σήμερα έχουμε ανάγκη να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα δίνουμε αγώνες με όρους σύνθεσης των προοδευτικών και προοδευτικών δυνάμεων.

Πρέπει να απαντήσουμε ποιοι είμαστε και ποιον εκφράζουμε. Είμαστε Αριστεροί και εκφράζουμε τους πολλούς του μη προνομιούχους. Είμαστε αριστεροί ριζοσπάστες, είμαστε με τους πολλούς, τους μη προνομιούχους, φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τον κόσμο σε προοδευτική κατεύθυνση. Δύο χρόνια πρωτοστατήσαμε στην προσπάθεια για την ενότητα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Δεν μας αφορά το αποπολιτικοποιημένο ανακάτεμα κάθε κομματικής γραφειοκρατίας».

Κλείνοντας παρακίνησε και όσους διατέλεσαν σε θέσεις ευθύνης να παραμερίσουν και να αφήσουν νέους ανθρώπους να πάνε το κόμμα μπροστά.

Πηγή: skai.gr

