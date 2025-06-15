«Διαψεύσαμε όσους προέβλεπαν συνέδριο διχόνοιας και μαχών. Ήταν συνέδριο δημοκρατίας και σύνθεσης. Αυτό είναι η αριστερά», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη δευτερολογία του, στο κλείσιμο του 5ου Συνεδρίου του κόμματος.

Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε πολύ σημαντικά βήματα σε αυτό το συνέδριο και έστειλε μήνυμα ότι είναι «όρθιος» και στοχεύει στην «προοδευτική ανατροπή».

Κατά την αναφορά του στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, υπογράμμισε την ανάγκη να πάρει η πολιτική ηγεσία της χώρας αλλά και της ΕΕ μια πρωτοβουλία ειρήνης και κατάπαυσης πυρός, αλλά και κυρώσεων κατά του Ισραήλ, καταδικάζοντας τα «φιλικά τηλεφωνήματα» Μητσοτάκη - Νετανιάχου. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ευρώπη των «εξοπλισμών, των ολιγοπωλίων και της αδιαφάνειας», κρούοντας «καμπανάκι κινδύνου» για την πολιτική και της ελληνικής κυβέρνησης.

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση, έκανε λόγο για «αδιέξοδα μιας άδικης, νεοφιλελεύθερης πολιτικής», καθώς «οι ανισότητες, η αδικία και η φτώχεια τρέφουν το φασισμό και την ακροδεξιά». «Το αποτέλεσμα η Ελλάδα να μετράει ήττες στην εξωτερική πολιτική και ο λαός να μετράει ήττες στην καθημερινότητά του», είπε χαρακτηριστικά, καταδικάζοντας την «πολιτική της ολιγαρχίας που στηρίζουν ο Μητσοτάκης και η Φον Ντερ Λάιεν» και τονίζοντας την ανάγκη ανατροπής.

Συγκεκριμένα, σημείωσε πως απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης που διευρύνουν τις ανισότητες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει «πολιτικό σχέδιο και τεκμηριωμένες προτάσεις» προκειμένου να τα «βάλει με τις ελίτ και να προασπίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών». Ως «κεντρική πρόταση» για την ανατροπή των ανισοτήτων χαρακτήρισε «το σπάσιμο των καρτέλ που κλέβουν το μόχθο των πολιτών» ενώ παράλληλα σημείωσε πως «χρειάζεται και μια άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση, μια σοβαρή, σύγχρονη, ισχυρή πολιτεία να προστατεύσει τα δημόσια αγαθά, να προστατεύσει την εργασία».

Σχετικά με το ζήτημα των τραπεζών που απασχόλησε το συνέδριο, είπε πως κατέληξε σε μια «προωθημένη» και «εφαρμόσιμη», «αριστερή πρόταση». «Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια, μεγάλα έργα, χρειάζονται μεγάλες ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις», υπογράμμισε, εξηγώντας πως αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει δημόσιος μηχανισμός ελέγχου των τραπεζών και «όχι να μεταφέρουμε κόστος στους πολίτες», ενώ πρόσθεσε πως το ίδιο ισχύει και για τις κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια. «Θέλουμε μια ισχυρή πολιτεία που να βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι σε όλους τους σύγχρονους νταβατζήδες της Ελλάδας. Ισχυρή πολιτεία λοιπόν και κοινωνικό έλεγχο στα αγαθά αυτά. Αυτό χρειαζόμαστε και αυτό είναι η τεκμηριωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως για να πετύχει αυτές τις αλλαγές, ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται «πολιτικό σχέδιο», καθώς «η κοινωνία θα δώσει την εντολή και θα στηρίξει αυτές τις μεγάλες πολιτικές ανατροπές». Δήλωσε, μάλιστα, «περήφανος» που το κόμμα «υπηρέτησε την στρατηγική προοδευτικής διεξόδου», παρ' όλο που τα άλλα προοδευτικά κόμματα δεν ανταποκρίθηκαν όπως θα ήθελε, καθώς «προτίμησαν να θέσουν σε προτεραιότητα κομματικά οφέλη και έναν στείρο κομματικό εγωισμό» και «υποτίμησαν τη βούληση του λαού για συνεργασίες και προοδευτική διέξοδο». «Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία, προοδευτική διέξοδος και προοδευτική προοπτική δεν μπορεί να υπάρχει», σημείωσε. «Δεν θα κάνουμε το χατίρι του κυρίου Μητσοτάκη να ‘χει μια αδιάφορη, ακίνδυνη, συναινετική αντιπολίτευση. Και δεν θα γίνουμε σαν τα δήθεν αντισυστημικά κόμματα, τα οποία ούτε πρόγραμμα έχουν, ούτε σχέδιο και επί της ουσίας με τη στάση τους αποτελούν ακόμα ένα γρανάζι του συστήματος, αφού ενισχύουν το πολιτικό κλίμα και την εκτόνωση των πολιτών, αλλά δεν αμφισβητούν τις δεξιές και άδικες πολιτικές», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το ζήτημα της πρότασης για προανακριτική, τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την πιο συνεπή στάση και μια «πλήρη πρόταση»: «Καμία πολιτική αφετηρία, ιδιαίτερα καμία κομματική ιδιοτέλεια. Ένας στόχος μόνο. Αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Να υπάρχει δικαιοσύνη και να ελεγχθούν όλοι και όλες, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτή ήταν η δική μας επιλογή».

Κάνοντας τον απολογισμό της προηγούμενης περιόδου και ηγεσίας, ο Σ. Φάμελλος παραδέχτηκε πως «υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ», ωστόσο, επισήμανε πως το τελευταίο εξάμηνο «επέστρεψε όχι απλά στη σοβαρότητα, στην πολιτική», καλώντας παράλληλα σε μια «ουσιαστική ανανέωση» του κόμματος. «Είμαστε βαριά τραυματισμένοι από τις διασπάσεις και από την απαξίωση. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις που θα κλείσουν την πόρτα σε αυτή την κρίση», υπογράμμισε και συνέχισε:

«Η επιλογή του συνεδρίου είναι να επανεκκινήσει το κόμμα και να εκλεγούν νέα όργανα και να έχουμε ένα συγκροτημένο πλαίσιο και θέσεων και καταστατικού. Και στο νέο καταστατικό υπάρχουν όλες οι αλλαγές που απαιτούνται. Ενίσχυση της δημοκρατίας, αποφάσεις της οργάνωσης και στα μέλη. Περιφερειακή οργάνωση. Δικλείδες ασφαλείας στα χαρακτηριστικά του υποψήφιου προέδρου, Εκλογή από τα μέλη του κόμματος του προέδρου, αλλά με προϋποθέσεις και για τον Πρόεδρο αλλά και για την πολιτική ένταξη των μελών. Αυτή είναι η πρόταση η οποία κατατίθεται από την Επιτροπή Καταστατικού. Κατάργηση των τάσεων και καταστατικά, αλλά και με άλλα μέτρα λογοδοσίας και ανανέωσης των οργάνων για να μην υπάρχουν τάσεις από την πίσω πόρτα».

Χαρακτήρισε επίσης «πολιτικά σωστή» την πρόταση της Επιτροπής Καταστατικού για τα επαγγελματικά στελέχη, απορρίπτοντας «πρακτικές και λογικές στοχοποίησης των επαγγελματικών στελεχών», όπως και τις προτάσεις για καθυστέρηση στην εκλογή νέων οργάνων, ενώ αντέκρουσε και τον χαρακτηρισμό «συνέδριο διεκπεραίωσης»: «Παρότι ακούσαμε φωνές να μη γίνει συνέδριο, να μην εκλεγούν σύνεδροι, να μην ολοκληρωθεί το συνέδριο, να μην ολοκληρωθεί η εκλογή των οργάνων. Η απόφαση του συνεδρίου είναι μία και είναι ξεκάθαρη. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είμαστε όρθιοι, θα έχει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης και θα έχει σύμμαχο η ελληνική κοινωνία. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα ολοκληρώσει, όπως δημοκρατικά προβλέπει το καταστατικό, τις διαδικασίες του και θα δώσει πολύτιμα ντοκουμέντα στην ελληνική κοινωνία».

Ως «πολιτική απόφαση του Συνεδρίου», χαρακτήρισε τη δέσμευση ότι «είμαστε όλοι και όλες μαζί για την πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ τόνισε πως«δεν αποτελεί πολιτική ευθύνη η παραίτηση ευθύνη είναι η υπομονή και η επιμονή και η ψυχραιμία στον κοινό μας αγώνα».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζήτησε «εξωστρέφεια» και προγραμματισμό δράσεων κυρίως σε τοπικό επίπεδο. «Το 5ο Συνέδριο είναι η αφετηρία της επανεκκίνησης για να προχωρήσουμε ενωμένοι, δυνατοί, περήφανοι, μαχητικοί, με καλούς αγώνες και με μια μεγάλη κοινωνική επιτυχία. Την επιτυχία της προοδευτικής διεξόδου και της πολιτικής ανατροπής», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.

