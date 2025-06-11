Νέο «σήμα» του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία νέου φορέα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη διεθνή διάσκεψη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο του ήταν ένα ακόμα σήμα του πρώην πρωθυπουργού για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα. Για τον ρόλο που θα έχει ο ίδιος ή επιθυμεί να έχει, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν μίλησε. Ωστόσο, σε κάθε τοποθέτησή του δείχνει με πιο εμφατικό τρόπο, με τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί και τη δυναμική που δίνει ότι έχει έρθει η ώρα των αλλαγών. «Μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα, θα αγγίζει όσους έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, θα απαντά στην ακροδεξιά δημαγωγία και θα δίνει κίνητρο στους πολίτες να σηκωθούν από το καναπέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως «αυτός είναι ένας στόχος για τον οποίο αξίζει να δώσουμε τις δυνάμεις μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει συνεχώς τις κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί το νέο εγχείρημα προσθέτοντας κάθε φορά ένα νέο κομμάτι στο «παζλ». Ο όρος που έκανε τη διαφορά χθες ήταν ο «νέος πατριωτισμός». Κάνοντας ένα διαφορετικό κάλεσμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις ζήτησε τη συγκεκριμένη λέξη να την επανοικειοποιηθούν τα κεντροαριστερά κόμματα: «Ένας νέος πατριωτισμός απέναντι στην ολιγαρχία και τη κλεπτοκρατία… ένας νέος πατριωτισμός στην Ελλάδα, που θα συναντηθεί, όμως με αντίστοιχα κινήματα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον κόσμο», συμπλήρωσε, χαρακτηριστικά.

Σε συνδυασμό με την κριτική που άσκησε στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, πως δεν μπορούν να πείσουν ότι έχουν ένα εναλλακτικό ρεαλιστικό σχέδιο, είναι φυσιολογικό να φουντώσουν και πάλι τα σενάρια για επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ήταν ένα ραντεβού για το φθινόπωρο; Και αυτό ακούγεται αρκετά προχωρημένο από τη στιγμή που μόνο ένας «σκελετός» προγράμματος υπάρχει και σίγουρα δεν έχουν αναδειχθεί κοντά του πρόσωπα στα οποία μπορεί να στηρίξει ένα νέο εγχείρημα. Αν, όμως εξακολουθήσει η στασιμότητα και η άρνηση στο χώρο, δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρει την κατάσταση στα χέρια του; Τα ερωτήματα πέφτουν «βροχή» για άλλη μια φορά, ωστόσο οι πιο ψύχραιμοι δεν βλέπουν πως μπορεί κάτι νέο να επιχειρηθεί πριν από τις επόμενες εκλογές. Ειδικά με το ΠΑΣΟΚ να είναι σχεδόν συνολικά απέναντι. Εκτός και αν οι πολιτικές εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες ή αν ακόμα η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ επιβάλει κάποια άμεση παρέμβαση. Στελέχη και βουλευτές της Κουμουνδούρου και ο βασικός κορμός της Νέας Αριστεράς παρακολούθησαν τη χθεσινή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού που αποτελεί νέα «τροφή» για σκέψη.

Μέσα από την αίθουσα της διάσκεψης το κλίμα ήταν πιο θερμό από ποτέ με τον κόσμο να ζητεί από τον Αλέξη Τσίπρα στην αρχή της ομιλίας του να «γυρίσει». «Αν όχι τώρα πότε», του φώναξαν κάποιοι, φράση που χρησιμοποίησε και στην τοποθέτησή του, όχι όμως για τον εαυτό του, αλλά γενικά για την ανασύνθεση του χώρου. Η λογική λέει πως τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι ακόμα πολλά και ίσως αυτό που προηγείται είναι η αφύπνιση του δυσαρεστημένου κόσμου που παραμένει μακριά από την πολιτική, στον οποίο αναφέρθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η πιθανή ενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να μην ταυτίζεται άμεσα με τους πολίτες που τον παρακολουθούν και αρχίζουν σιγά σιγά να δραστηριοποιούνται. Η εικόνα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και αυτή την περίοδο εξακολουθεί να υπάρχει ένα «μούδιασμα» στο χώρο της κεντροαριστεράς με τον αντισυστημισμό να δίνει διέξοδο σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.

Πηγή: skai.gr

