Στέφανος Κασσελάκης: «Δεν με επηρεάζουν τα ομοφοβικά σχόλια - Δεν βιοπορίζομαι από την Ελλάδα»

Μία ημέρα μετά την παρουσία του χθες στο Athens Pride, ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε σήμερα για την προσωπική του ζωή, τον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ και κατά πόσο τον επηρεάζουν τα ομοφοβικά σχόλια.

«Δεν βιοποριζόμαστε από την Ελλάδα και το λέω αυτό διότι, πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα φοβούνται να φανερωθούν στη δουλειά τους, μήπως δεν προωθηθούν, μήπως δεχτούν αντίποινα. Άρα το γεγονός ότι εμείς ήρθαμε από μια θέση ισχύος, κάνει σε μένα πιο επιτακτικό το να είμαι αληθινός προς τον κόσμο» δήλωσε αρχικά ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» του MEGA.

«Δεν με επηρεάζουν προσωπικά τα ομοφοβικά σχόλια, αντίθετα με πεισμώνουν να συνεχίζω την πολιτική μου σταδιοδρομία. Ξέρω – και αυτό είναι το βασικότερο – ότι έχω βρει τον άνθρωπο της ζωής μου, της καρδιάς μου. Είμαστε ευτυχισμένοι μαζί. Τα ομοφοβικά σχόλια δε μας αγγίζουν, αγγίζουν όμως πάρα πολύ κόσμο στην καθημερινότητά του. Όσο και να υπάρχουν Βελόπουλοι και Βορίδηδες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» είπε στη συνέχεια ο Στέφανος Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.