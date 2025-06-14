Τις προτάσεις για το καταστατικό συμπύκνωσε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης.Για το κρίσιμο θέμα της εκλογής αρχηγού η θέση που διαμορφώθηκε είναι: Ο κατάλογος των μελών του κόμματος που θα παίρνει μέρος στην εκλογή προέδρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο εβδομάδες πριν την εκλογή και δύο εβδομάδες μετά την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.

Κριτική άσκησε ο Χρήστος Σπίρτζης, υποστηρίζοντας ότι δεν έγινε επαρκής προσυνεδριακό διάλογος. Ακολούθως είπε ότι για να γίνει πράξη η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων «πρέπει να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συζήτηση και κοινές πρωτοβουλίες».

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε:

- να δημιουργηθεί ειδική ομάδα που να προωθήσει τον σχετικό διάλογο,

- να καθιερωθεί ασυμβίβαστο μεταξύ επαγγελματικής σχέσης με το κόμμα και θέσης στα όργανα του κόμματος και

- οι πρώην πρόεδροι του κόμματος να είναι αριστίνδην μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, κάτι που αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά την αποχώρηση του από την ηγεσία δεν είναι μέλος των καθοδηγητικών οργάνων.

«Είναι κατάντια για τα όργανα του κόμματος και πρώτα από όλα στο πειθαρχικό ότι λειτουργούσαν πρόσωπα με τη διπλή αυτή ιδιότητα». Σημείωσε πάντως ότι «ακόμη και σήμερα κανείς δεν γνωρίζει πόσα είναι τα επαγγελματικά στελέχη του κόμματος» είπε ο Σπίρτζης.

Απάντηση Φάμελλου στον Σπίρτζη: Δεν θα ακυρώσουμε το Συνέδριο του κόμματος

Απαντώντας στον Χρήστο Σπίρτζη, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Η εντολή αλλαγής του κόμματος δόθηκε το Σεπτέμβριο, επικυρώθηκε με τις συζητήσεις των υποψηφίων και με σοβαρή διαδικασία πολιτικού προσυνεδριακού διαλόγου. Το Συνέδριο είναι κορυφαία στιγμή στην λειτουργία του κόμματος, δεν θα αναιρεθεί από απόφαση ότι δεν είναι συνέδριο. Θα ακολουθήσει η εκλογή των οργάνων. Το κόμμα και τα όργανα του έχουν την ευθύνη για τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τον προοδευτικό διάλογο στην Ελλάδα. Να τον συντονίσει και να πάρει πρωτοβουλίες».

Συνεχίζοντας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πρωτοβουλίες για συνεργασία: «Δεν πήραμε πρωτοβουλία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τα προοδευτικά κόμματα, δεν πήρε πρωτοβουλία για πρόταση δυσπιστίας; Δεν πήρε πρωτοβουλία για την Προανακριτική για τα Τέμπη; Οι προτάσεις αυτές (του Χρήστου Σπίρτζη για νέα διαδικασία διαλόγου επί των θέσεων που θα ψηφίσει το Συνέδριο) σταματούν τη διαδικασία επανεκκίνησης του κόμματος και ακυρώνουν την λειτουργία του από τη Δευτέρα».

Πολάκης κατά Σπίρτζη

Σκληρή ήταν η απάντηση και του Παύλου Πολάκη στον Χρήστο Σπίρτζη. Συγκεκριμένα ανέφερε: Αυτό που έκανε ο Χρήστος Σπίρτζης (στην πρόταση για τα επαγγελματικά στελέχη) είναι άκρατος λαϊκισμός.

Δεν υπάρχει κόμμα σοβαρό που πάει να κυβερνήσει, που να μην έχει επαγγελματικά στελέχη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

