Για άλλη μια χρονιά, η καρδιά της διασποράς θα χτυπήσει στο City του Λονδίνου, στο 31ο Ετήσιο Gala της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, είναι καλεσμένοι περισσότεροι από 250 προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους κορυφαία στελέχη από τον χρηματοοικονομικό και επενδυτικό χώρο Ελλάδας, Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου.

Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, με θεματολογία που θα εστιάσει στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και το αποτύπωμά τους στις αγορές κεφαλαίων.

Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν και προσωπικότητες από την Ελλάδα με ισχυρή παρουσία στους τομείς των επενδύσεων, του banking και της διεθνούς νομικής αγοράς. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων συμμετοχών περιλαμβάνονται ο Μπάμπης Αγγελετόπουλος, CEO της Whitetip Investments, ο Νίκος Κωστίκας, Partner στη Watson Farley & Williams, η Χριστίνα Παπανικολοπούλου από την Papanikolopoulou Law, ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Partner στη Machas Law, και η Κατερίνα Νομικού από τη Whiteblue Legal.

Στη βραδιά θα δώσουν το παρόν οι Πρέσβεις της Ελλάδας και της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννης Τσαούσης και Κυριακός Κούρος, αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της εκδήλωσης και τη σημασία της ως σημείου συνάντησης της ελληνικής και κυπριακής παρουσίας στο Λονδίνο.

Σημαντική λεπτομέρεια και το venue της εκδήλωσης, το εμβληματικό Drapers’ Hall, ένα private hall του 16ου αιώνα, ακριβώς πίσω από την Bank of England. Ένας χώρος με ιδιαίτερη ιστορική και αισθητική βαρύτητα, γνωστός για τη συλλογή έργων τέχνης που διαθέτει, μεταξύ των οποίων και πορτραίτο του Βασιλιά Καρόλου. Ξεχωριστή θέση έχει το Ballroom, με ζωγραφιές και ψηφιδωτά εμπνευσμένα από έργα του Shakespeare. Επιπλέον η βραδιά θα έχει και ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα, καθώς το πρόγραμμα θα κινηθεί σε ύφος late baroque και early classical, με σύνολο 21 μουσικών. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο ύφος της εκδήλωσης, που συνδυάζει τον θεσμικό χαρακτήρα, το networking υψηλού επιπέδου και την πολιτιστική εμπειρία.

Οι φετινοί sponsors της εκδήλωσης είναι οι Howden Hellas, Euroxx Securities, Lambadarios Law και Snappi, με μέλη των executive boards τους να αναμένεται να δώσουν το παρών.

Η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου ιδρύθηκε το 1994 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς θεσμούς σύνδεσης της ελληνικής και κυπριακής χρηματοοικονομικής διασποράς στο Λονδίνο.

Πέρα από το ετήσιο Gala, η Ένωση αναπτύσσει σταθερά δράσεις διαλόγου και δικτύωσης, έχοντας διοργανώσει, μεταξύ άλλων, συζητήσεις με τον πρώην Οικονομικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Πατέλη, με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς και εκδήλωση στο LSE με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Η εκδήλωση είναι 6ωρη, ετήσια, και συγκεντρώνει στελέχη από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό, επενδυτικό και νομικό χώρο Ελλάδας, Κύπρου και ΗΒ. Φέτος αναμένονται ~250 προσκεκλημένοι. Keynote speaker θα είναι η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θεματολογία γύρω από την τεχνολογία, το AI και το αποτύπωμά τους στις αγορές κεφαλαίων.

Οι φετινοί sponsors είναι οι Howden Hellas, Euroxx Securities, Lambadarios Law και Snappi. Θα παρευρεθούν μέλη των exec board αυτών.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τραπέζια από εταιρίες όπως:

Milbank LLP (Απόστολος Γκουτζίνης)

Coutts (boutique private banking)

Eurobank

Bank of America

Piraeus

Παρόντες θα είναι οι Πρέσβεις της Ελλάδας (Ι.Τσαούσης) και της Κύπρου (Κ.Κούρος) στο HB. Πέραν των όσων διαμένουν στο Λονδίνο, θα βρίσκονται και στελέχη από τον χώρο των επενδύσεων, banking και διεθνών δικηγορικών από Ελλάδα. Confirmed είναι: Μπάμπης Αγγελετόπουλος (CEO, Whitetip Investments), Νίκος Κωστίκας (Partner, Watson Farley & Williams), Χριστίνα Παπανικολοπούλου (Papanikolopoulou Law), Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Partner, Machas Law), Κατερίνα Νομικoύ (Whiteblue Legal).

Πηγή: skai.gr

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