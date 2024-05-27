Νέο προεκλογικό σποτ ενόψει της μάχης των Ευρωεκλογών έφερε στη δημοσιότητα πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στέφανο Κασσελάκη να αναφέρεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών που προτείνει για τα εργασιακά.

«Η Ελλάδα που θέλουμε: 1.Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) σε μισθούς και συντάξεις, 2. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης, 3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Εργασιακή Ασφάλεια, 4. Επανίδρυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Μια καλύτερη ζωή είναι στα χέρια σας»

Πηγή: skai.gr

