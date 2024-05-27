Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών έως 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ ξεκίνησε την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Αυτό σημαίνει πως όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να λάβουν σύνταξη, ορίζοντας ότι για το επιπλέον ποσό η παρακράτηση θα είναι στο 60% της σύνταξης και στη συνέχεια θα δίνεται η δυνατότητα για 60 δόσεις», όπως σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε ότι το Σαββατοκύριακο οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν άμεσα και προτού προλάβουν να επεκταθούν 48 πυρκαγιές στο σύνολο, με τις πιο σημαντικές να είναι στο Σοφό Ασπροπύργου, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στη Βοιωτία, στο Μετόχι Μεγάρων, στο Άλσος Βεΐκου και στην περιφερειακή Αιγάλεω, όπου συνελήφθη Τούρκος υπήκοος για κατ' εξακολούθηση εμπρησμούς από πρόθεση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη νέα οδική γέφυρα του Ευήνου, η οποία εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Σταϊκούρα. «Η νέα γέφυρα, η οποία είχε καταστραφεί τον Δεκέμβριο του 2021, δίνει οριστικά λύση στην επανασύνδεση της παλιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων και αποκαθιστά την ομαλή πρόσβαση στους οικισμούς στις εκβολές του ποταμού».

«Αύριο Τρίτη 28 Μαΐου ο πρωθυπουργός στις 12:30 θα επισκεφτεί τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς. Την ίδια μέρα στις 11.30 θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, που πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας», κατέληξε.

«Ο κ. Σπηλιωτόπουλος ας κάτσει να διαβάσει τι σημαίνει τρομοκρατία»

Ερωτηθείς για την περιβόητη δήλωση του συμβούλου επικοινωνίας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Άρη Σπηλιωτόπουλου για τη Χαμάς ότι «σε κάθε τρομοκρατική οργάνωση υπάρχουν ακραίοι και μη ακραίοι», ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο:

«Ας κάτσει πρώτα ο κ. Σπηλιωτόπουλος να διαβάσει τι σημαίνει τρομοκρατία, πρόκειται για απαράδεκτη δήλωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς ωραιοποιεί ένα μέρος μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που σφάζει ανελέητα ανθρώπους. Όλη αυτή η τραγική πραγματικότητα στη Γάζα έχει μια αρχή: την επίθεση στη Χαμάς, όπου έγιναν βιασμοί και αποκεφαλισμοί παιδιών από τη Χαμάς».

«Και ας σκεφτεί πρώτος και ο ίδιος και όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν άνθρωποι και μέλη οικογενειών σε όλον τον κόσμο και στην Ελλάδα που έχουν υποφέρει από την τρομοκρατική βία. Επομένως, πριν μιλήσουμε ας βάζουμε πρώτα τη γλώσσα μας στο μυαλό μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.