Αλλαγή σκυτάλης σήμερα στην Πειραιώς - Η πρώτη γυναίκα γραμματέας της ΝΔ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Αλλαγή σκυτάλης σήμερα στην Πειραιώς μεταξύ του απερχόμενου Παύλου Μαρινάκη και της Μαρίας Συρεγγέλα, καθώς το απόγευμα επισημοποιείται η εκλογή της κ. Συρεγγέλα ως νέα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Πρόκειται για μία επιλογή του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, με πολλά μηνύματα για το πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική εξέλιξη του κόμματός του αλλά και το πως οραματίζετια το "αύριο" της ευρύτερης πολιτικής σκηνής της χώρας, με νέα πρόσωπα, άφθαρτα και με όραμα για την γαλάζια παράταξη και τον τόπο.

Το "βάρος" και η ευθύνη της βουλευτή του Δυτικού Τομέα της Β' Αθηνών Μαρίας Συρεγγέλα, γίνονται ακόμη "μεγαλύτερα" , από το γεγονός ότι καλείται να αντικαταστήσει τον νυν γραμματέα και ταυτόχρονα κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, μετά από την κοινώς ομολογουμένως επιτυχημένη θητεία του ως γραμματέας του κόμματος, ο οποίος πλέον θα αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στα νέα του κυβερνητικά καθήκοντα.

Πρόκειται, επίσης, για μία επιλογή που καταδεικνύει την απόφαση για περαιτέρω άνοιγμα στη νέα γενιά στελεχών, μοντέλο που βρήκε εφαρμογή και στην περίπτωση του πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ.

Άλλωστε, όπως ήδη έχει δείξει ο πρωθυπουργός με τις επιλογές του και στο νέο κυβερνητικό σχήμα, που επέλεξε μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, είναι αποφασισμένος να δώσει ευκαιρίες και "τόπο" τόσο στη νέα γενιά στελεχών αλλά και στις γυναίκες. Περισσότερες γυναίκες, εξάλλου, επέλεξε και για θέσεις υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών σε σχέση με το 2019, ενώ πολλές γυναίκες επιλέχθηκαν αν ηγηθούν στις Γενικές Γραμματείες.

Κατόπιν αυτών, φαίνεται και για το κόμμα, εχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την επιλογή μιας γυναίκας και για την θέση της Γραμματέως της ΝΔ, καθιστώντας την Μαρία Συρεγγέλα την πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τα σχετικά κομβικά κομματικά καθήκοντα, προερχόμενη από τα "σπλάχνα" της ΝΔ και γνωρίζοντας πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία της γαλάζιας παράταξης.

Η Μαρία Συρεγγέλα εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2023. Είχε νωρίτερα όμως διατελέσει μία επιτυχημένη υπουργική θητεία, από το 2021 έως το 2023, ως υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα οικογένειας, όπου οι γνωρίζοντες έκριναν ότι εργάσθηκε εντατικά, αθόρυβα και αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας την αναδιαμόρφωση και επικαιροποίηση όλου του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η κ. Συρεγγέλα διετέλεσε, επίσης, γενική γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 και είναι αντιπρόεδρος των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPPWomen). Ήταν αντιπρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας) από το 2013 έως και τον Μάρτιο του 2015.

Υπήρξε, επίσης, αντιπρόεδρος του YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), από το 2001 έως το 2005, και εκπρόσωπος του YEPP στο Western Balkan Democracy Initiative και στο Southeastern European Forum, την ίδια περίοδο, ενώ υπήρξε μέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ, ως υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, από το 2001 έως το 2004 και στην Κ.Ε. από το 1998 έως το 2005.

Η Μαρία Συρεγγέλα έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, με ειδίκευση, κυρίως, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διπλωματική εργασία στην Πολιτική και Στρατηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management). Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Τουρκικά.

Η Μαρία Συρεγγέλα είναι παντρεμένη με τον Φώτη Κυριακόπουλο, πολιτικό μηχανικό, και μητέρα δύο παιδιών, του Βασίλη και του Κωνσταντίνου.

Η νέα γραμματέας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμητική πρόταση του και αναφέρει: «Είμαι μέλος αυτής της παράταξης από τα φοιτητικά μου χρόνια. Πίστεψα στο όραμα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για καλύτερα πανεπιστήμια, υπηρέτησα την ΟΝΝΕΔ @onnedgr ως μια πρωτοπόρα νεολαία και ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας @neademokratia έδωσα μάχες για περισσότερη ορατότητα των γυναικείων θεμάτων, στηρίζοντας το θεσμό της οικογένειας.Έπειτα από την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη @kyriakos_ να είμαι η επόμενη Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής κατέθεσα την υποψηφιότητά μου στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής κ. Ιωάννη Τραγάκη. Μια πρόταση που αποτελεί τεράστια προσωπική τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη, ιδιαίτερα μετά την τόσο επιτυχημένη θητεία του σημερινού Γραμματέα Π.Μαρινάκη @pavlosmarinakis .

Η "ευρεία και ζωντανή πολιτική παράταξη" που ίδρυσε ο Κων.Καραμανλής συνεχίζει, πέντε δεκαετίες μετά, να οδηγεί τη χώρα, όχι μόνο με σταθερά βήματα στο μέλλον, αλλά μέσα από ριζοσπαστικές τομές στο κράτος, που βελτιώνουν τη ζωή του πολίτη. Κι αυτή η πορεία έχουμε καθήκον να συνεχιστεί."

