Νέα καρφιά Τσίπρα προς την κυβέρνηση - Το timing που επέλεξε ο πρώην πρωθυπουργός

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ακριβώς μια εβδομάδα πριν τη διεθνή διάσκεψη που διοργανώνει το Ινστιτούτο του, ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να «ξαναχτυπήσει» βάζοντας στο στόχαστρο και αυτή τη φορά την κυβέρνηση. Άσκησε σκληρή κριτική στο Μαξίμου και έκανε λόγο για «βαλκανοποίηση» της χώρας τα τελευταία χρόνια φέρνοντας ως παράδειγμα, το κοινωνικό κράτος, τη λειτουργία των νοσοκομείων και το αίσθημα ισονομίας. Όσο πυκνώνουν οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού τόσο «φουντώνουν» τα σενάρια για την επιστροφή του. Πολιτικός διάδρομος για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Κατά πολλούς δεν έχει περάσει ακόμα ο απαιτούμενος χρόνος αποχής από το προσκήνιο της πολιτικής. Μπορεί εύκολα να εξαχθεί το συμπέρασμα πως με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται σε μικρή δημοσκοπική άνοδο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να ανακοινώσει φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται ψηλά δημοσκοπικά θα ήταν εξαιρετικά παράτολμη μια κίνηση σχηματισμού ενός νέου πολιτικού φορέα αυτή την περίοδο.

Προετοιμάζει το έδαφος ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και δεν έχει στους άμεσους σχεδιασμούς του κάποιον αιφνιδιασμό; Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του την επόμενη Τρίτη, καθώς στη διάσκεψη του Ινστιτούτου θα φιλοξενηθούν πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Ανάμεσα τους ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Μπέρνι Σάντερς, η συμπρόεδρος του γερμανικού Die Linke Ινές Σβέρντνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα και ο συνιδρυτής του γαλλικού Λαϊκού Μετώπου Φρανσουά Ρουφίν. Είναι ένα ερώτημα γιατί επέλεξε τη δεδομένη χρονική στιγμή να αναφερθεί στα ζητήματα της καθημερινότητας όπως η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί ακόμα και η ανασφάλεια στα τρένα. Ενδεχομένως να ήταν και μια «χείρα» βοηθείας προς τον ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε δημοσκοπική καχεξία λίγες ημέρες πριν το συνέδριό του.

Σε κάθε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας με τα «καρφιά» που ρίχνει στην κυβέρνηση δίνει ένα σήμα πως σε μια περίοδο κατακερματισμού των κεντροαριστερών δυνάμεων υπάρχει ένας αντίλογος που πρέπει να ακουστεί. Μιλώντας στο inForum: «Brain Regain – Retain» ανέφερε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να συνεχίσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να παραμείνει στην εξουσία αν δεν υπάρξει μια διαφορετική πρόταση. «Το μεγάλο αιτούμενο κατά τη γνώμη μου για την πολιτική ζωή του τόπου είναι αν θα υπάρξει εναλλακτική. Εναλλακτική πρόταση, εναλλακτικό όραμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Αν αυτό δεν υπάρξει νομίζω ότι μπορεί να βλέπουμε το τέλμα να βαθαίνει ακόμα περισσότερο», ανέφερε.

Κάνοντας λόγο για έλλειμμα αντιπολίτευσης έφερε ως παράδειγμα βαλκανικές χώρες τονίζοντας πως «κυβερνάνε τα ίδια πρόσωπα για πάρα πολλά χρόνια έχοντας δημιουργήσει ένα καθεστώς που τους δίνει τη δυνατότητα και μέσα από τις χαμηλές προσδοκίες και μέσα από τη στήριξη των οικονομικών συμφερόντων να μπορούν να κυβερνάνε». Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιεί τον πρωθυπουργό προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου. «Το 2024 οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις κατέγραψαν κέρδη - ρεκόρ, κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πάει αρκετά καλά, μόνο για όσους ενδιαφέρεται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως «η τραγωδία της πρώτης φοράς Αριστερά υπό τον κ.Τσίπρα είναι ακόμη νωπή στη μνήμη των πολιτών. Ως τώρα, χωρίς την παραμικρή έμπρακτη μετάνοια, η “θεσμική” δεύτερη φορά παραπέμπει περισσότερο σε φάρσα»

