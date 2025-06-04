Στη Γαλλία σήμερα ο Ν. Δένδιας για την καθέλκυση της φρεγάτας FDI HN «Φορμίων»

Στη Γαλλία βρίσκεται, σήμερα, Τέταρτη 4 Ιουνίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας FDI HN «Φορμίων».

Η «Φορμίων» είναι η τρίτη φρεγάτα FDI HN - γνωστή ως Belharra - που κατασκευάζεται από την Naval Group για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Τμήματα (blocks) της φρεγάτας «Φορμίων» κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία Σαλαμίνας και ταξίδεψαν στις 5 Φεβρουαρίου στο ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας.

Εκεί, συναρμολογήθηκαν για τα επόμενα βήματα της κατασκευής της φρεγάτας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος των φρεγατών FDI HN, η Naval Group, όπως έχει υπογραμμίσει σε ανακοινώσεις της, συνεργάζεται σταθερά με την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ελληνικές εταιρείες ενσωματώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε άλλα προγράμματα και μελλοντικούς διεθνείς διαγωνισμούς.

Η φρεγάτα FDI HΝ είναι ένα πολεμικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης εκτοπίσματος 4.500 τόνων.

Είναι ένα πλοίο πολλαπλών αποστολών με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα ενώ διαθέτει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς ναυτικής μάχης: αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό και προβολή ειδικών δυνάμεων, με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών.

Η φρεγάτα είναι εξοπλισμένη με μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες της εταιρείας Thales και περιλαμβάνουν ραντάρ, σόναρ και σύστημα για ηλεκτρονικό πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.