Το «ντέρμπι» ΠΑΣΟΚ - Πλεύσης Ελευθερίας και ο «κατήφορος» του ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κοιτάει με τα «κυάλια» τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία δυο χρόνια μετά τις εκλογές ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους. Αυτό δεν ισχύει για την Πλεύση Ελευθερίας, που όμως εμφανίζει τα πρώτα σημάδια «κόπωσης». Τα στοιχεία που παρουσίασε η PULSE στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα δείχνοντας πως στο μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό έχουν να γραφτούν πολλά «επεισόδια» ακόμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να παίζει χωρίς αντίπαλο διατηρώντας στην εκτίμηση ψήφου μια διαφορά ασφαλείας άνω των 15 μονάδων από τους δεύτερους ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας. Στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο κύμα μετρήσεων μπορεί να μην έφερε πλατιά χαμόγελα, έδωσε ωστόσο μια προοπτική. Από την πρώτη στιγμή που έχασαν τη δεύτερη θέση στελέχη από το «πράσινο στρατόπεδο» εκτιμούσαν πως η πτώση τους αποτελεί μια «φωτογραφία της στιγμής» και τίποτα παραπάνω. Η δημοσκόπηση της PULSE δείχνει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ισόπαλο με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ στασιμότητα για την Πλεύση Ελευθερίας και όλα πλέον είναι ανοιχτά. Θα καταφέρει η πρώην πρόεδρος της Βουλής να πείσει το κοινό που την ακολουθεί πως μπορεί να συνεχίσει τις «υψηλές πτήσεις»; Θα φανεί τους επόμενους μήνες από τις ενέργειες που θα κάνει, καθώς και από το κυβερνητικό πρόγραμμα που ετοιμάζει. Η υπόθεση των Τεμπών θα μείνει για καιρό ακόμα στο προσκήνιο, ωστόσο τα δημοσκοπικά νούμερα δεν εξαρτώνται μόνο από τις εξελίξεις της προανακριτικής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να αυξήσει την επιρροή του στα αστικά κέντρα και να προσεγγίσει τις νέες ηλικίες στις οποίες κυριαρχεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τα νέα δεν είναι καλά για την Κουμουνδούρου που δείχνει πως έχει μπει σε «τροχιά Συνασπισμού». Με τον «κατήφορο» να συνεχίζεται το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου - αν δεν αλλάξει κάτι - ενδεχομένως να δυσκολευτεί ακόμα και να μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως η εικόνα είναι αναστρέψιμη και μεγάλη ευκαιρία αποτελεί το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από τις 12-15 Ιουνίου παρουσία κατά την πρώτη ημέρα του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε η Νέα Αριστερά, πάντως εμφανίζεται να κερδίζει κάτι από την αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει με τα νούμερα να τη βρίσκουν να απομακρύνεται συνεχώς από τη ζώνη του 3%. Το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση με τη χθεσινή του απόφαση να μην υπογράψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προανακριτική και ουσιαστικά να απέχει από τη διαδικασία στη Βουλή απομακρύνθηκε ακόμα πιο πολύ από την Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

