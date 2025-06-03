Μαρινακής κατά Τσίπρα: Έκανε εκατοντάδες χιλιάδες νέους να εγκαταλείψουν τη χώρα

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για βαλκανιοποίηση της χώρας και απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Είναι αναφαίρετο και αυτονόητο δικαίωμα ενός πρώην πρωθυπουργού να τοποθετείται δημόσια – για όποιο λόγο νομίζει. Εντούτοις, το θέμα για το οποίο επέλεξε να τοποθετηθεί σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας γεννά, για ακόμα μία φορά, ένα εύλογο ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός που με τις πολιτικές του έκανε εκατοντάδες χιλιάδες νέους να εγκαταλείψουν τη χώρα, να ζητάει τα ρέστα από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη που επί των ημερών της έχουν επιστρέψει οι 420.000 από τους 650.000 που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης;» διερωτάται.

«Η τραγωδία της πρώτης φοράς Αριστερά υπό τον κ. Τσίπρα είναι ακόμη νωπή στη μνήμη των πολιτών. Ως τώρα, χωρίς την παραμικρή έμπρακτη μετάνοια, η "θεσμική"

δεύτερη φορά παραπέμπει περισσότερο σε φάρσα» καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

