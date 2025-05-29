Λογαριασμός
Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα 14,1 μονάδων της ΝΔ έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας - Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών

Πρώτη η Πλεύση Ελευθερίας στους κάτω των 34 ετών – Δυσαρέσκεια για τη συνολική στάση της κυβέρνησης για τη Γάζα

Δημοσκόπηση MRB

Προβάδισμα 10,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και 14,1 μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των έγκυρων, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, για λογαριασμό του OPEN.

Επιπλέον, η δημοσκόπηση εξετάζει τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην πόλεμο στη Γάζα, στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο ενώ όπως φαίνεται η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 22,7%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 11,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,1%
  • Ελληνική Λύση: 8,2%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%
  • Μέρα25: 2,7%
  • Κόμμα Νίκη: 2,7%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%
  • Φωνή Λογικής: 2%
  • Νέα Αριστερά: 1,1%
  • Στο 17,2% οι αναποφάσιστοι
  • Στο 6,3% το άκυρο/λευκό

Δημοσκόπηση

Με την αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 29,7%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 15,6%
  • ΠΑΣΟΚ: 13,2%
  • Ελληνική Λύση: 10,7%
  • ΚΚΕ: 8,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
  • Κόμμα Νίκη: 3,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3,5%
  • Μέρα25: 3,5%
  • Φωνή Λογικής: 2,6%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Άλλο κόμμα: 2,3%

Δημοσκόπηση

Πρόθεση ψήφου ανά ηλικία

Ως προς την πρόθεση ψήφου, ανά ηλικία, στους 17-24 ετών πρώτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 17%, στους 25-34 ετών επίσης πρώτη η Πλεύση Ελευθερίας με 19,3%, στους 35-44 ετών πρώτη είναι η ΝΔ με 22,4%, ενώ στους 45-54 ετών τόσο η ΝΔ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν αντίστοιχα από 15,8%.

Δημοσκόπηση

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,4% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 11,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,6%.

Δημοσκόπηση

Τα σημαντικότερα προβλήματα

Ως προς τα σημαντικότερα προβλήματα, εκτός από την ακρίβεια που είναι σταθερά το βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ψηλά στη λίστα βρίσκεται και το ύψος των ενοικίων:

Η ακρίβεια συγκεντρώνει το 48,6%
Η Υγεία το 24,8%
Τα εισοδήματα το 22,6%
Δικαιοσύνη – κράτος δικαίου το 17,6%
Η ανάπτυξη το 15,1%
Η εγκληματικότητα το 13,9%
Τα ενοίκια το 10,6%

Δημοσκόπηση

Για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Όσον αφορά το ζήτημα της άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, το 39,8% δηλώνει ότι γίνεται «για καθαρά λόγους πολιτικής σκοπιμότητας», το 22,8% ότι είναι «με την προοπτική της ενδεχόμενης απόλυσης» και για να «ελέγξει καλύτερα τη δημόσια διοίκηση» η κυβέρνηση. Το 17,2% απαντά ότι η κυβέρνηση προχωρά σε αυτό το μέτρο επειδή «πιστεύει ότι έτσι θα αναβαθμιστεί η δημόσια διοίκηση», ενώ το 12,2% δηλώνει ότι «πιστεύει ότι αποτελεί σημαντική και ουσιαστική μεταρρύθμιση».

Δημοσκόπηση

Για τα Τέμπη

Ως προς το δυστύχημα των Τεμπών, η πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να πιστεύει σε ποσοστό 77,2% πως η κυβέρνηση δεν κάνει ότι μπορεί για να πέσει άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας, ενώ το 21,3% απαντά πως κάνει ότι μπορεί.

Δημοσκόπηση

 

Για τη Γάζα

Τέλος, δυσαρέσκεια επικρατεί στους πολίτες για την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κρίση της Γάζας. Το 64,9% δηλώνει ότι «μάλλον διαφωνεί/σίγουρα διαφωνεί», ενώ μόλις το 18,1% «σίγουρα συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί».

Γαζα

