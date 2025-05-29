Προβάδισμα 10,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και 14,1 μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των έγκυρων, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Πλεύσης Ελευθερίας που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, για λογαριασμό του OPEN.

Επιπλέον, η δημοσκόπηση εξετάζει τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην πόλεμο στη Γάζα, στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο ενώ όπως φαίνεται η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,9%

ΠΑΣΟΚ: 10,1%

Ελληνική Λύση: 8,2%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Μέρα25: 2,7%

Κόμμα Νίκη: 2,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Φωνή Λογικής: 2%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Στο 17,2% οι αναποφάσιστοι

Στο 6,3% το άκυρο/λευκό

Με την αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 15,6%

ΠΑΣΟΚ: 13,2%

Ελληνική Λύση: 10,7%

ΚΚΕ: 8,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Κόμμα Νίκη: 3,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,5%

Μέρα25: 3,5%

Φωνή Λογικής: 2,6%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 2,3%

Πρόθεση ψήφου ανά ηλικία

Ως προς την πρόθεση ψήφου, ανά ηλικία, στους 17-24 ετών πρώτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 17%, στους 25-34 ετών επίσης πρώτη η Πλεύση Ελευθερίας με 19,3%, στους 35-44 ετών πρώτη είναι η ΝΔ με 22,4%, ενώ στους 45-54 ετών τόσο η ΝΔ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν αντίστοιχα από 15,8%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,4% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 11,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,6%.

Τα σημαντικότερα προβλήματα

Ως προς τα σημαντικότερα προβλήματα, εκτός από την ακρίβεια που είναι σταθερά το βασικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ψηλά στη λίστα βρίσκεται και το ύψος των ενοικίων:

Η ακρίβεια συγκεντρώνει το 48,6%

Η Υγεία το 24,8%

Τα εισοδήματα το 22,6%

Δικαιοσύνη – κράτος δικαίου το 17,6%

Η ανάπτυξη το 15,1%

Η εγκληματικότητα το 13,9%

Τα ενοίκια το 10,6%

Για την άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Όσον αφορά το ζήτημα της άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, το 39,8% δηλώνει ότι γίνεται «για καθαρά λόγους πολιτικής σκοπιμότητας», το 22,8% ότι είναι «με την προοπτική της ενδεχόμενης απόλυσης» και για να «ελέγξει καλύτερα τη δημόσια διοίκηση» η κυβέρνηση. Το 17,2% απαντά ότι η κυβέρνηση προχωρά σε αυτό το μέτρο επειδή «πιστεύει ότι έτσι θα αναβαθμιστεί η δημόσια διοίκηση», ενώ το 12,2% δηλώνει ότι «πιστεύει ότι αποτελεί σημαντική και ουσιαστική μεταρρύθμιση».

Για τα Τέμπη

Ως προς το δυστύχημα των Τεμπών, η πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να πιστεύει σε ποσοστό 77,2% πως η κυβέρνηση δεν κάνει ότι μπορεί για να πέσει άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας, ενώ το 21,3% απαντά πως κάνει ότι μπορεί.

Για τη Γάζα

Τέλος, δυσαρέσκεια επικρατεί στους πολίτες για την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κρίση της Γάζας. Το 64,9% δηλώνει ότι «μάλλον διαφωνεί/σίγουρα διαφωνεί», ενώ μόλις το 18,1% «σίγουρα συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί».

