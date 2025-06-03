Δένδιας: Προχωρημένες οι συζητήσεις για την παραγγελία και 4ης Belharra

Λογαριασμός
Δένδιας στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής: Η Ελλάδα θα αντλήσει πόρους από το ReΑrm, όχι από το SAFE

Κατά την κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας φέρεται να δήλωσε πως οι συζητήσεις για την παραγγελία και 4ης Belharra

Του Γιάννη Ανυφαντή

Για τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκειμένου να επιτευχθεί η στρατηγική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων ενημέρωσε την επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων της Βουλής ο Νίκος Δένδιας.

Κατά την κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας φέρεται να δήλωσε πως οι συζητήσεις για την παραγγελία και τέταρτης Belharra είναι σε προχωρημένο στάδιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανακοίνωσε και την προμήθεια δύο φρεγατών FREMM με οψιόν αγοράς επιπλέον δύο.

Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας φέρεται να ανέφερε στα μέλη της επιτροπής πως η κυβέρνηση προγραμματίζει την άντληση πόρων από το πρόγραμμα ReArm και όχι μέσω δανεισμού από το νέο ευρωπαϊκό ταμείο SAFE.

