Για την Ινδία αναχωρεί σήμερα Δευτέρα, ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Πρόεδρο της Enterprise Greece Μάιρα Μυρογιάννη και πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα της οικονομικής διπλωματίας με στόχο το άνοιγμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε μια τεράστια και ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά καθώς και τη γενικότερη ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας. Η επίσκεψη έρχεται σε συνέχεια και της επιτυχημένης επίσκεψης του Ινδού Πρωθυπουργού Narenda Modi στην Αθήνα, τον περασμένο Αύγουστο (2023), συνοδεία ισχυρών Ινδών επιχειρηματιών, οι οποίοι είχαν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για ενίσχυση των επιχειρηματικών δεσμών τους με την Ελλάδα.

Η αποστολή στην Ινδία περιλαμβάνει 3 σταθμούς, σε Νέο Δελχί (20-21.2), Βομβάη (22.2) και Μπάνγκαλορ (23.2), όπου έχουν προγραμματιστεί επιχειρηματικά φόρουμ και Β2Β συναντήσεις μεταξύ των περίπου 70 ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αποστολή και αντίστοιχων ινδικών επιχειρήσεων.

Ειδικά στο Νέο Δελχί, η επίσκεψη προγραμματίστηκε με την ευκαιρία του 2ου Κονκλαβίου Ευρώπης – Ινδίας για την Επιχειρηματικότητα και τη Βιωσιμότητα (India-Europe Business & Sustainability Conclave. Το Κονκλάβιο αποτελεί πρωτοβουλία της Ινδικής κυβέρνησης σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών, με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας για στενότερη οικονομική συνεργασία Ινδίας-Ευρώπης, προς αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα.

Ο Υφυπουργός κ Φραγκογιάννης θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στο Κονκλάβιο με έμφαση στη ναυτιλία και τις προοπτικές της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, ενώ τις εργασίες του Κονκλαβίου θα χαιρετίσουν από κοινού ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης – ο οποίος θα βρεθεί στο Νέο Δελχί συνοδεύοντας τον ΠΘ Κυριάκο Μητσοτάκη – και ο Ινδός ομόλογός του Subrahmanyam Jaishankar.



Οι κλάδοι αιχμής που εκπροσωπούνται στην αποστολή και που θα αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης στις θεματικές εκδηλώσεις είναι: ενέργεια, ναυτιλία, φαρμακοβιομηχανία, τεχνολογία, βιομηχανικός εξοπλισμός, τρόφιμα και ποτά, τουρισμός, αγορά ακινήτων, κατασκευές και οπτικοακουστική βιομηχανία.

Σημειώνεται ότι το επιχειρηματικό φόρουμ στη Βομβάη, θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει στην Ινδία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.