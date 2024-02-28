Νέα Αριστερά: «Επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση»

Για επιχείρηση συγκάλυψης του «εγκλήματος των Τεμπών» κατηγορεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά.

Σε ανακοίνωσή της επικαλείται δημοσίευμα του ethnos.gr, σύμφωνα με το οποίο «ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) που νομοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 παραμένει ουσιαστικά χωρίς σιδηροδρομικούς διερευνητές» και προσθέτει ότι « το πόρισμα που είχε υποσχεθεί ο κύριος Σταϊκούρας φυσικά και δεν υπάρχει».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Με επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας αντί για διερεύνηση έχουμε συγκάλυψη. Με επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποκλείστηκαν κρίσιμοι μάρτυρες από την εξεταστική επιτροπή, με κυβερνητική επιλογή προστατεύτηκε ο κ. Καραμανλής, με την ανοχή της κυβέρνησης μπήκαν εμπόδια στην έρευνα στο πεδίο της τραγωδίας σε σημείο να αλλοιωθούν έως εξαφάνισης κρίσιμα στοιχεία».

Αναφέρεται στην σημερινή δήλωση του πρωθυπουργού λέγοντας ότι «είναι υποκριτική. Είναι ταυτόχρονα προκλητική και βαθιά προσβλητική απέναντι στη μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν. Απέναντι στις οικογένειες που θρηνούν και ζητούν απαντήσεις».

Κλείνοντας η Νέα Αριστερά δεσμεύεται πως «τίποτα δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα επιτρέψουμε την συγκάλυψη, θα παλέψουμε με κάθε μέσο για την απόδοση της δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

