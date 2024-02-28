Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ – Τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ

Σταθερό προβάδισμα 17,9 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ που έρχεται δεύτερο, καταγράφει η ΝΔ σε δημοσκόπηση της ΜRB. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης που έγινε για λογαριασμό του OPEN, τέσσερα κόμματα λαμβάνουν διψήφιο ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου για τις εθνικές εκλογές.

Στην πρόθεση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με ποσοστό 29%, το ΠΑΣΟΚ δεύτερο με 11,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος με 10,1%, η «Ελληνική Λύση» τέταρτη με 7,8%, το ΚΚΕ πέμπτο με 7% και ακολουθούν η «Νίκη», η «Πλεύση Ελευθερίας» και οι «Σπαρτιάτες» με 2,5, 2,3 και 2% αντίστοιχα.

Στην αναγωγή επί των έγκυρων τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 37,2%

ΠΑΣΟΚ 14,2%

ΣΥΡΙΖΑ 13%

Ελληνική Λύση 10%

ΚΚΕ 9%

Νίκη 3,2%

Νέα Αριστερά 3,1%

Πλεύση Ελευθερίας 3%

Σπαρτιάτες 2,6%

ΜέΡΑ25 2,3%

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές. Η ΝΔ εμφανίζεται στο 28%, το ΠΑΣΟΚ στο 9,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 8,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση στο 7,5% και το ΚΚΕ στο 7%. Η Νίκη βρίσκεται στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,8%, η Νέα Αριστερά στο 2,4%, οι Σπαρτιάτες στο 2,1%, το ΜέΡΑ25 στο 1,9% και η Φωνή Λογικής στο 1%.

Στην αναγωγή για τις ευρωεκλογές τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 36,2%

ΠΑΣΟΚ 12,5%

ΣΥΡΙΖΑ 11,4%

Ελληνική Λύση 9,7%

ΚΚΕ 9%

Νίκη 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας 3,6%

Νέα Αριστερά 3,1%

Σπαρτιάτες 2,7%

ΜέΡΑ25 2,5%

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως και τις 27 Φεβρουαρίου.

