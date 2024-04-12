Για την συγκινητική, τηλεοπτική συνάντησή του σήμερα με τον Γιώργο Παπαδάκη – στον αέρα μαζί μετά από 21 χρόνια – αλλά και την απόφασή του να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, μίλησε στην εκπομπή Fay’s time ο Γιώργος Αυτιάς
«Ο Γιώργος Παπαδάκης μου άνοιξε μια μεγάλη πόρτα, τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ, δεν υπήρξε ποτέ ανταγωνισμός μεταξύ μας. Η σημερινή συνάντηση ήταν το τέλος μιας παράλληλης διαδρομής» είπε ο πρώην παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, την «επαφή» την έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , που λίγο πριν την συνάντηση με τον Γιώργο Αυτιά στο Μαξίμου για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, έδινε συνέντευξη στον Γιώργο Παπαδάκη.
«Γιώργο, έχω κάτι για σένα, του είπε. Ο Γιώργος περίμενε το σκυλάκι του πρωθυπουργού αλλά άνοιξε η πόρτα και μπήκα εγώ» είπε ο Γ. Αυτιάς.
Οσον αφορά στην απόφασή του να κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής – και τους λόγους που τον έκαναν να πει το ναι στην πρόταση του πρωθυπουργού, ο Γιώργος Αυτιάς απάντησε:
«Έγινε τώρα γιατί πάμε σε μια δύσκολη 5αετια στην Ευρώπη, ειδικά όσον αφορά θέματα οικονομίας – αυτό ξέρω να κάνω και για την οικονομία θα δώσω μεγάλη μάχη για τον κόσμο, όπως έκανα και μέσα από την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια »
«Τώρα αισθάνομαι ώριμος για αυτή τη θέση. Στην Ευρώπη ψηφίζεται το 90% των νόμων που έρχονται εδώ, γιατί να μην είμαστε εκεί να κάνουμε πράγματα, να προλάβουμε πράγματα; Τώρα νιώθω ότι μπορώ να το κάνω, να είμαι στο ευρωκοινοβούλιο, να δοθεί εκεί η μάχη» είπε.
Τέλος τόνισε: «Ό,τι και να γίνει στο τέλος, θα νιώθω ότι έχω κάνει το καθήκον μου απέναντι στον κόσμο».
