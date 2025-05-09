Ν. Βούτσης: Δημόσιο ότι λέγεται στην αίθουσα των δημοσιογράφων

«Να θυμάστε πως ό,τι λέγεται στην αίθουσα των δημοσιογράφων είναι δημόσιο, εκτός και εάν υπάρχει επίκληση του off the record». Αυτό είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, αναφερόμενος -εμμέσως- στη διαμαρτυρία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για παρουσία υπαλλήλων της Βουλής κατά τη συνομιλία της, χθες, με τους δημοσιογράφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ.

«Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου. Λες και τα λέμε στην κρεβατοκάμαρα μας…» πρόσθεσε ο κ. Βούτσης, ο οποίος είχε διαδεχθεί την κ. Κωνσταντοπούλου στο αξίωμα του προέδρου της Βουλής, στις 4/10/2025.

Νωρίτερα, ο κ. Βούτσης είχε συνάντηση με τον νυν πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την «αποτελμάτωση» όπως είπε, έργων για την ανέγερση μνημείου Ελλήνων που μαρτύρησαν στο στρατόπεδο του Άουσβιτς.

Σύμφωνα με τον κ. Βούτση, η συνάντησή του με τον κ. Κακλαμάνη πήγε πολύ καλά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

