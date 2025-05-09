«Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει ο καταλύτης ώστε να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να προκύψει μία κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων», ανέφερε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Real ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Όσο για τις κομματικές διεργασίες σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μία φάση ανασυγκρότησης και επανεκκίνησης, σε μία πορεία προς το συνέδριό του τον Ιούνιο με στόχο «να γίνουμε ένα σοβαρό δυναμικό κόμμα της ευρωπαϊκής αριστεράς». Για τη φημολογία για τον Αλέξη Τσίπρα και τις ενδεχόμενες μελλοντικές του κινήσεις σημείωσε: «Φυσικά και ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής έχει ρόλο στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος όλων είναι η αναγέννηση και επανεκκίνηση του κόμματος. Σε αυτόν έχουμε συμφωνήσει όλοι και ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλουμε να γίνουμε μεγαλύτερη όχι μικρότερη ομάδα».

Σε ερώτηση για το αν θα προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε πολιτική κίνηση, ο κ. Φάμελλος απάντησε ότι «Με το αν, δεν γίνεται πολιτική και δεν αντιμετωπίζονται και τα προβλήματα της κοινωνίας. Προτιμώ να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα».

Για την καταδίκη του Στέφανου Κασσελάκη από το δικαστήριο για παραβίαση του νόμου περί "πόθεν έσχες" ανέφερε: «Δεν έχει πολιτική σημασία. Είναι ένα πικρό μάθημα για το παρελθόν απλά και μόνο, που συνδέεται με παραβίαση του πόθεν έσχες του πρώην προέδρου».

Για το γενικότερο θέμα της εκλογής Κασσελάκη και των συνεπειών που είχε η περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Είναι μία μεγάλη και σοβαρή συζήτηση. Θα συζητήσουμε γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς το συνέδριο του κόμματος. Η περίοδος Κασσελάκη πολλαπλασίασε την συρρίκωνση και απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργήθηκε έλλειμμα αξιοπιστίας. Οφείλεται, η εκλογή του, σε σοβαρά ελλείμματα που είχε το κόμμα στο παρελθόν».

Συνεργασίες προοδευτικών δυνάμεων

Για το θέμα των συνεργασιών των προοδευτικών κομμάτων και αν θα επιμείνει στην συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά είπε: « Η ελληνική κοινωνία και με τις δημοσκοπήσεις δηλώνει ότι θέλει μία πρόταση συνεργασίας των προοδευτικών κομμάτων και κυρίως ότι θα την επέλεγε στις εκλογές. Για να γίνει κάτι τέτοιο έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις συμπόρευσης, και όχι μόνο στην Βουλή αλλά και εκτός. Αλλά έχουμε καταθέσει και 10 προτάσεις για τα κύρια προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (πχ την αντιμετώπιση των καρτέλ) που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης. Κάποια κομμάτια πολιτικών ηγεσιών δεν το θέλουν και θα κριθούν γι' αυτό από τους πολίτες, όπως η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η πρότασή μας όμως δεν απευθύνεται μόνο στις πολιτικές ηγεσίες. Είναι μία πρόταση κοινωνικά αναγκαία και θα δούμε πόσοι και ποιοι θα ακολουθήσουν».

Σε ερώτηση για το αν είναι σε συνεννόηση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία και συζήτηση για το θέμα της προανακριτικής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα κάνουμε πολύ καλή ανάγνωση της δικογραφίας. Θα υπάρξει από μέρους μας πρόταση για το κατηγορητήριο χωρίς κανέναν συμψηφισμό. Το σύστημα ασφάλειας στα τραίνα κατεδαφίστηκε μετά την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2019. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα ασφάλειας και προσωπικής ευθύνης. Εμείς δεν περιοριζόμαστε στο θέμα του κ. Καραμανλή, υπάρχει θέμα απιστίας για το μπάζωμα και θέμα διερεύνησης ευθυνών και για άλλα κυβερνητικά στελέχη».

Ο κ. Φάμελλος επέμεινε στο «σκάνδαλο της Ομάδας Αλήθειας», διαμηνύοντας ότι «παρά τις απειλές μηνύσεων δεν ανέχομαι και δεν θα υποχωρήσω όσο στην χώρα υπάρχουν παραβιάσεις του νόμου για την χρηματοδότηση των κομμάτων προκειμένου να κάνει πλιάτσικο στην δημόσια περιουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη. Μπορεί και το κάνει ο κ. Μητσοτάκης γιατί φιμώνει και περιορίζει την δημοκρατία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ και έθεσε τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «Εμείς καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών και στην αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Λέμε ότι οι αποκαλύψεις που έχουν κάνει οι δημοσιογράφοι πρέπει να διερευνηθούν. Τι λέει η δημοσιογραφική έρευνα; Ότι υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη χρηματοδότηση κόμματος. Η Ομάδα Αλήθειας είναι μηχανισμός προπαγάνδας, το έχουν παραδεχθεί κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Γεωργιάδης και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Εάν στελέχη της ΝΔ πληρώνονταν από ιδιωτικές εταιρείες είναι παράνομη χρηματοδότηση. Ρωτάμε λοιπόν: Υπάρχουν στελέχη που συνεργάζονταν με την Ομάδα Αλήθειας; Από που πληρώνονταν; Από τη ΝΔ ή από ιδιωτικές εταιρείες; Και τα δύο είναι παράνομα. Μίλησα για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει ροή δημοσίου χρήματος σε ιδιωτικές εταιρείες; Αφού πήγα στον εισαγγελέα, ενημερώθηκα ότι προαναγγέλθηκε μήνυση και αγωγή εναντίον μου. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει πριν μιλήσω να παίρνω την άδεια του. Εμένα και τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μας φιμώσει κανείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

