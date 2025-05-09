Τσιάρας: Μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας η στήριξη της αλιείας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου, στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Ανδρουλάκης και οι αλιείς επικεντρώθηκαν στην καταστροφή που υφίστανται οι ψαριές και ο εξοπλισμός τους από τους λαγοκέφαλους, αλλά και την ζημιά που δημιουργεί στο θαλάσσιο οικοσύστημα του νησιού το λεοντόψαρο, το οποίο τρώει τα αυγά των τοπικών αλιευμάτων και δημιουργεί τεράστιο θέμα στην αναπαραγωγική διαδικασία, αλλά είναι ένα ψάρι στο οποίο μπορεί να γίνει εκμετάλλευση. Μάλιστα οι αλιείς έδειξαν στον υπουργό τα κατεστραμμένα από τα ψάρια εισβολείς δίχτυα τους.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης στρατηγικού σχεδιασμού για την αλιεία και είπε ότι εξετάζεται η δημιουργία ενός επιδοτούμενου προγράμματος -αντίστοιχο με αυτό της Κύπρου- μέσα από το οποίο οι αλιείς θα επιδοτούνται για να αλιεύουν τους λαγοκέφαλους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μείωση του πληθυσμού τους. Μάλιστα, το ΕΛΚΕΘΕ έχει δημιουργήσει ειδικό παραγάδι και δίχτυα για τους λαγοκέφαλους.

Ο υπουργός τόνισε ότι το ΥΠΑΑΤ στέκεται δίπλα στους αλιείς στην αντιμετώπιση του προβλήματος και σχεδιάζει πρόγραμμα για την αντιμετώπισή του:

«Ενώ η αλιεία είναι ένας σημαντικότατος κλάδος του πρωτογενή τομέα, ένας κλάδος που δημιουργεί άμεσα υπεραξία και προστιθέμενη αξία στην ελληνική παραγωγική διαδικασία, αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων τα τελευταία χρόνια. Και με τη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά κυρίως με την εισβολή νέων ειδών. Η ανησυχία η οποία υπάρχει μας βάζει σε μία εγρήγορση και σε ένα σχεδιασμό μέτρων που πρέπει να λάβει η ελληνική πολιτεία για να στηρίξει την αλιεία. Από τη δική μας πλευρά, ειδικά το τελευταίο διάστημα, αξιοποιώντας πόρους του ΠΑΛΥΘ, δώσαμε μια βοήθεια και μια στήριξη σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό αλιέων της χώρας μας», ανέφερε. Πρόσθεσε δε ότι «ήδη έχουν ληφθεί μέτρα για τα θηλαστικά» και οι αλιείς έχουν χρηματοδοτηθεί για την κάλυψη των ζημιών που έχουν προκληθεί.

«Επειδή πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο εξελίσσεται, περιμένουμε τις τελευταίες επιστημονικές απόψεις προκειμένου να καταστρώσουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την αλιεία, να στηρίξουμε και την Κρήτη», ανέφερε.

Ο υπουργός συνοδευόμενος από τον κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, τον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα, Σταύρο Τζεδάκη και τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Γιάννη Βαρδαβά, επισκέφθηκαν και τα έργα που γίνονται στο αλιευτικό καταφύγιο.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του ΠΑΛ.Υ.Θ. κατασκευάζει αλιευτικά καταφύγια — κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά — και στηρίζει γενικότερα την αλιεία μέσα από πολιτικές που διαμορφώνονται ανάλογα με τις συνθήκες της εποχής. Ταυτόχρονα, η ελληνική πολιτεία δίνει το παρόν και αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της αλιείας», επισήμανε ο κ. Τσιάρας.

Όπως τόνισε ο υπουργός το μεγάλο στοίχημα είναι η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα και στην αλιεία, πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί, όπως τόνισε, μέσα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

«Η παρουσία μου εδώ αποδεικνύει την πρόθεσή μας να στηρίξουμε την αλιεία στην Κρήτη και γενικότερα μια προσπάθεια που αφορά ανθρώπους που αγωνίζονται, δίνοντας τον εαυτό τους και την ψυχή τους σε μια πολύ δύσκολη απασχόληση. Ταυτόχρονα όμως, είναι πρεσβευτές ενός πολύτιμου ελληνικού προϊόντος — των αλιευμάτων — τα οποία είναι μοναδικά και προσδίδουν άμεση προστιθέμενη αξία στη χώρα.

Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου που έχει ξεκινήσει ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027, η πρώτη προτεραιότητα είναι η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα και πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που εξασφαλίζει την επισιτιστική επάρκεια και συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό απαιτείται επανασχεδιασμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στον πρωτογενή τομέα και κυρίως την προσέλκυση νέων ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα».

Επίσκεψη στο καρνάγιο

Στη συνέχεια ο κ. Τσιάρας, συνοδευόμενος από τον κ. Ανδρουλάκη, επισκέφθηκαν το καρνάγιο όπου επισκευάζονται αλιευτικά σκάφη.

Οι αλιείς ευχαρίστησαν τον Υπουργό για τη δυνατότητα που τους έδωσε να επισκευάσουν τα σκάφη τους, ύστερα η χρηματοδότηση που έλαβαν από το ΠΑΛΥΘ για την κάλυψη ζημιών που προκάλεσαν θηλαστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Γιάννης Ανδρουλάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι – όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι αλιείς – από την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καταρχάς, ο κ. Τσιάρας ήρθε κοντά στους ψαράδες, κάτω στο αλιευτικό καταφύγιο. Συζητήσαμε τα προβλήματα και του θέσαμε τα ζητήματα με τα εισβολικά είδη, τα θαλάσσια θηλαστικά, καθώς και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ο άνθρωπος είχε όλη την καλή διάθεση να δει από κοντά τα παλιά παραδοσιακά σκαριά, τα γερασμένα σκάφη, και να διαπιστώσει πού πήγαν τα χρήματα που δόθηκαν για την προστασία από τα θηλαστικά.

Οι ψαράδες επένδυσαν αυτά τα χρήματα στα σκάφη τους, για να τα συντηρήσουν – σκάφη που είχαν να συντηρηθούν για πάρα πολλά χρόνια και κινδύνευαν να βουλιάξουν. Αυτός ο άνθρωπος μας έσωσε. Ήταν σανίδα σωτηρίας στον ωκεανό για εμάς».

Ο Κώστας Τσιάρας, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Για εμάς, το ουσιαστικό είναι να στηρίξουμε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο τομέα του πρωτογενούς τομέα. Πρέπει να τους προσφέρουμε το στήριγμα που χρειάζονται αυτή τη δεδομένη στιγμή και να σχεδιάσουμε πολιτικές, ώστε στο μέλλον, η αλιεία να είναι βιώσιμη και να συνεχίσει να προσφέρει προστιθέμενη αξία – όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά συνολικά στην πατρίδα μας».

