Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών ακροδεξιάς οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη και το γενικότερο ζήτημα της ακροδεξιάς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Καραμέρος κατηγόρησε τη Δεξιά και τη ΝΔ ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ευθύνη για την άνοδο της ακροδεξιάς στους νέους, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έστειλαν τους νέους στην αγκαλιά της ακροδεξιάς», κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος τον κάλεσε να σταματήσει αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως παραλήρημα.

Ο κ. Καραμέρος ισχυρίστηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω της επικοινωνιακής του υπεροχής, επιβάλλει την πολιτική ατζέντα, χωρίς όμως –κατά την άποψή του– να μπορεί να επιβάλλει και τη σκέψη των πολιτών. Υπενθύμισε την επέτειο των 80 χρόνων από την αντιφασιστική νίκη και κατηγόρησε όσους εξισώνουν τα άκρα, λέγοντας «δεν είναι έτσι, όλοι έχετε ευθύνη. Και η Δεξιά έχει ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη», αναφερόμενος και στις κατηγορίες περί «προδοτών» που είχαν δεχθεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της Συμφωνίας των Πρεσπών. Υποστήριξε πως νέοι που σήμερα κατηγορούνται για βίαιες πράξεις κατά μεταναστών, εμπνεύστηκαν από τέτοιες ακροδεξιές ρητορικές. Κατηγόρησε τον κ. Λαζαρίδη προσωπικά, λέγοντας:

«Κύριε Λαζαρίδη, στείλατε τους νέους στην αγκαλιά των φασιστικών οργανώσεων».

Ο κ. Λαζαρίδης απάντησε ότι η συζήτηση τον στεναχώρησε ιδιαίτερα, καθώς δεν την περίμενε, δεδομένης της προσωπικής του εκτίμησης προς τον συνομιλητή του. Χαρακτήρισε τις δηλώσεις Καραμέρου ως «πολιτικό παραλήρημα», με αποτέλεσμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να του απαντήσει σε υψηλούς τόνους «αυτά λέει ο κόσμος, τώρα μου λες για παραλήρημα και θα κάθομαι να ακούω νομίζεις; Τι εννοείτε παραλήρημα;» και τον κάλεσε να κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση.

Ο κ. Λαζαρίδης συνέχισε, δηλώνοντας ότι κατανοεί τα προβλήματα τόσο του κ. Καραμέρου όσο και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Τότε ο Καραμέρος αντέδρασε έντονα, ρωτώντας «καλά, είσαι σοβαρός τώρα; Είσαι σοβαρός;» και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ως βασικό πρόβλημα της χώρας, προσθέτοντας ότι το χρέος της δικής του παράταξης είναι να το αλλάξει αυτό.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι τέτοιες συμπεριφορές οδηγούν στον πολιτικό μαρασμό του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν έχει προτάσεις. Ανέφερε ότι ο κ. Καραμέρος προσπαθούσε «να φορτώσει ευθύνες στον Μητσοτάκη για ακροδεξιά φαινόμενα», ενώ –όπως είπε– ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που «εκκόλαψε το αυγό του φιδιού» μέσω της συγκατοίκησης με τη Χρυσή Αυγή στις πλατείες.

Υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που έβαλε την ακροδεξιά φυλακή και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως για πέντε χρόνια δεν είχε βρει καν αίθουσα για τη δίκη της. «Θα πρέπει να ντρέπεστε», τόνισε.

Ο κ. Καραμέρος του απάντησε:

«Εδώ είναι το πρόγραμμά μας, πάρτε το. Προδότες ήταν η ελληνική κυβέρνηση; Και τα παιδάκια που σας ακούνε τώρα, δεν θα πάνε να γίνουν φασίστες;»

Ο κ. Λαζαρίδης χαρακτήρισε και πάλι «παραλήρημα» τη στάση του συνομιλητή του, λέγοντας:

«Παραληρείτε, φτάνει. Επιτέλους, τι είναι αυτό σήμερα; Μας λέτε ακροδεξιούς και φασίστες; Δεν ντρέπεστε. Κάντε καμία πρόταση για την ελληνική κοινωνία, ντροπή. Δεν το περίμενα αυτό σήμερα. Παραληρεί γιατί έχουν πρόβλημα πολιτικής επιβίωσης».

Ο κ. Καραμέρος ανταπάντησε κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «χαϊδεύει» την ακροδεξιά, δηλώνοντας:

«Τους χαϊδεύετε, βεβαίως τους χαϊδεύετε. Ό,τι σας βολεύει κάνετε».

