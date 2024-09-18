Για λύσεις που απαιτούν δίκαιο επιμερισμό έκανε λόγο σε παρέμβασή του για το μεταναστευτικό ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα έχει κηρύξει, τα τελευταία χρόνια, τον πόλεμο στα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών

Ειδικότερα, ο κ. Μπελέρης ανέφερε ότι «φυλάσσουμε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Στην Ελλάδα έχουμε αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, όπως αυτήν της ανεξέλεγκτης παράτυπης μετανάστευσης μέσω των ανοιχτών συνόρων και αυτήν της εργαλειοποίησης των μεταναστών από τρίτες χώρες».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Γι’ αυτό και γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι σπασμωδικές, μονομερείς ενέργειες δε λειτουργούν. Απαιτούνται λύσεις που να προωθούν τον δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης, αλλά και να ενισχύουν την αλληλεγγύη στην ευρωπαϊκή οικογένεια» πρόσθεσε.

«Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση και πρέπει να εφαρμοστεί» τόνισε ο κ. Μπελέρης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.