Στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ήταν φιλοξενούμενος το πρωί της Τετάρτης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Αυτά τα νούμερα που γράφονται και αυτή η κινδυνολογία που προσπαθούν σκοπίμως ορισμένοι να διασπείρουν για το μεταναστευτικό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και όταν εκπροσωπείς μια κυβέρνηση που είναι στα πράγματα πάνω από 5 χρόνια, μπορείς να έχεις μερικούς αριθμούς που δημιουργούν μια αξιοπιστία. Πόσους διαμένοντες μετανάστες είχε να διαχειριστεί η Ελλάδα το 2019; 92.000. Με μια πολιτική που εφαρμόσαμε, ο αριθμός αυτός σήμερα είναι 21.000 κι αυτό δεν έγινε τυχαία», επεσήμανε, αρχικά, ο κ. Μαρινάκης αναφορικά με το φλέγον θέμα του μεταναστευτικού.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική, διαβεβαιώνοντας πως η «κινδυνολογία γύρω από το μεταναστευτικό δεν έχει κανία σχέση με την πραγματικότητα», ενημερώνοντας ότι οι αιτήσεις ασύλου έχουν κριθεί σε τρεις μόλις μήνες, ενώ ξεκαθάρισε:

«Δεν πρόκειται να δεχθούμε 30.000 Αφγανούς από τη Γερμανία, κι ούτε υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτοί οι αριθμοί που γράφονται δεν είναι ρεαλιστικοί. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν δυο κατηγορίες, οι έχοντες άσυλο και οι μη έχοντες άσυλο. Οι πρώτοι μπορούν να μετακινηθούν βάσει νόμου για 90 ημέρες, ενώ οι δεύτεροι είναι οι παράνομοι μετανάστες που μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα εισόδου και μετά να ακολουθηθεί η διαδικασία της οριστικής επιστροφής. Μην ξεχνάτε ότι από τον περασμένο Απρίλιο υπάρχει και το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο αποτελεί και ελληνική επιτυχία. Μπορεί, λοιπόν, το μεταναστευτικό να θεωρείται "καυτή πατάτα" για την Ευρώπη, στην Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Να σας θυμίσω ότι μέχρι το 2019 υπήρχαν Μόριες και Ειδομένες, όπου λειτουργούσαν φαβέλλες».

«Θέλουμε να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο - Παραπάνω από ρεαλιστικός ο στόχος για μέσο μισθό €1.500»

Ως προς το θέμα της Κάσου και της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η χώρα μας έχει ξεκάθαρη πρόθεση να προχωρήσει. «Το ζήτημα δεν είναι γεωπολιτικό, αλλά οικονομικό. Δηλαδή να προχωρήσει το έργο εφόσον τηρηθεί η οικονομική βιωσιμότητα με δίκαιο επιμερισμό του κόστους. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα ισχυρισμοί ότι δήθεν υποχωρούμε από φόβο απέναντι στην Τουρκία».

Σχολιάζοντας το θέμα της ακρίβειας, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε:

«Υπάρχουν ορισμένοι δείκτες για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών, κυρίως στο σούπερ-μάρκετ. Ο μεγάλος στόχος για αυτήν την τετραετία είναι οι θετικές ειδήσεις της ελληνικής οικονομίας να μεταφράζονται σε θετικές ειδήσεις και για τις τσέπες των πολιτών. Για να αυξήσεις το εισόδημα υπάρχουν δυο δρόμοι. Ο ένας είναι να δίνεις λεφτά που δεν υπάρχουν για να γίνεις πρόσκαιρα ευχάριστος, ο άλλος είναι να μεγαλώνεις την πίτα με το να φέρνεις μεγάλες επενδύσεις, με το να δημιουργείς 5000.000 θέσεις εργασίας, με το να μειώνεις την ανεργία των νέων από το 36% στο 22% κι έτσι να επιστρέφει το κράτος όσα στερήθηκαν οι πολίτες. Ο στόχος για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ρεαλιστικός».

Τέλος, δήλωσε πως περίπου 20.000 πολίτες πρόκειται να βρουν στέγη με το νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2», επισημαίνοντας πως το νούμερο ένα πρόβλημα για τις παραγωγικές ηλικίες παραμένει το ζήτημα των ενοικίων, ενώ είπε πως υπάρχουν πλέον σημαντικά φορολογικά κίνητρα για μετατροπή ακινήτων από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια για την αντιμετώπιση των υψηλών ενοικίων, μέσω του «Ανακαινίζω». «Το στεγαστικό αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.