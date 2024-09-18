«Έχουμε μεγάλο στόχο, να γίνουμε κυβέρνηση για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν έχω στόχο να γίνουμε κυβέρνηση για να πάρουν υπουργικούς θώκους κάποιοι παλιοί βαρόνοι του ΠΑΣΟΚ ή κάποιοι σεσημασμένοι που αλλάζουν τα κόμματα όπως τα πουκάμισα. Εγώ υπηρετώ το λαό και την πατρίδα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24.

Απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται ότι απέτυχε να δώσει δυναμική στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «αυτές οι συμπεριφορές πλήγωσαν τη δημοκρατική παράταξη και την οδήγησαν στα όρια της πολιτικής της επιβίωσης. Έδωσα μεγάλο αγώνα και εγώ και η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά να ενώσουμε το ΠΑΣΟΚ και σήμερα να είναι 2ο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που παρέλαβα είναι τελείως διαφορετικό, με το σημερινό τοπίο υπέρ μας και όχι κατά μας. Είμαι ο μόνος που έχει κατατροπώσει το σύστημα Μαξίμου δύο φορές δημοσίως και θεσμικά», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ανέφερε ότι είναι ανοιχτός σε επιστροφή στελεχών που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ ωστόσο κατέστησε σαφές ότι στη δημοκρατική παράταξη δεν θα συμμετέχουν όσοι την πλήγωσαν και όσοι έπαιρναν αποφάσεις με κριτήριο την καρέκλα.

«Δεν θα πάρουν υπουργικούς θώκους κάποιοι παλιοί βαρόνοι του ΠΑΣΟΚ Αν εκλεγώ θα πάμε σε περιφερικά συνέδρια και μετά θα πάμε σε ανοιχτό πολιτικό συνέδριο και θα καλέσουμε όλες τις κοινωνικές -το υπογραμμίζω- δυνάμεις προοδευτικές δυνάμεις για μία βαθιά προγραμματική συμφωνία. Δεν θα συμμετέχουν αυτοί που πλήγωσαν τη δημοκρατική παράταξη την έφεραν στα όρια της πολιτικής της επιβίωσης και είναι οι χρυσοί χορηγοί του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.