Για τις επαφές του στο Βερολίνο μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά την είσοδό του στη διάσκεψη Western Balkans Summit.

«Στο πλαίσιο της σημερινής συνδιάσκεψης για τη μετανάστευση και την ασφάλεια στα δυτικά Βαλκάνια, είχα την ευκαιρία να κάνω διμερή συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό μου, χθες το βράδυ, αμέσως μετά την άφιξή μας στη Γερμανία, τον κύριο Μπρεντ Κρόσερ, καθώς και θα έχω την ευκαιρία σήμερα να κάνω άλλες διμερείς συναντήσεις με συναδέλφους που συμμετέχουν στη συνδιάσκεψη για να συζητήσουμε εκτός των θεμάτων της σημερινής διάσκεψης γενικές προκλήσεις του μεταναστευτικού, ιδίως μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Γερμανία.

Στον Γερμανό συνάδελφό μου, τόνισα ότι πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί το πνεύμα των συνθηκών Σένγκεν καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε δρόμους που παραπέμπουν σε μονομερείς ενέργειες και έτσι τεθεί υπό κίνδυνο, όχι μόνο το πνεύμα του Σένγκεν και του Ευρωπαϊκού συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά το ίδιο το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θυμίζω ότι οι θέσεις μας έγιναν αντιληπτές η συζήτηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, δεν περιμένω αιφνιδιασμούς αλλά σε αυτή τη συγκυρία, που νομίζω ότι είναι αρκετά κρίσιμη για το μέλλον, όχι μόνο της διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Ευρώπη, αλλά για το ίδιο το πνεύμα αλληλεγγύης πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σημασία για τη χώρα μας που δέχθηκε πολύ πίεση και ανέλαβε όλο το βάρος και παραπάνω από αυτό που της αναλογούσε, να είναι πολύ σαφής στη διατύπωση τέτοιων θέσεων.

Η σημερινή διάσκεψη θα αναλωθεί σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη μετανάστευση στα Δυτικά Βαλκάνια, όμως θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε αυτές τις θέσεις. Άλλωστε η μετανάστευση και η ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια συνδέεται ευθέως με τη διαχείριση του Μεταναστευτικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Η απόφαση της Γερμανίας να διενεργεί ελέγχους στα σύνορα

Αναφερόμενος στην απόφαση της Γερμανίας να διενεργεί ελέγχους στα ταξιδιωτικά έγγραφα όσων ταξιδεύουν στη Γερμανία με αυτοκίνητο, λεωφορείο ή τρένο από πέντε γειτονικές χώρες Σένγκεν επεσήμανε:

«Ασφαλώς και η εξέλιξη αυτή μας προβληματίζει αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για την επιβολή ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, δεν είναι κλείσιμο συνόρων, μη δραματοποιούμε την κατάσταση, αλλά επιβολή ελέγχων. Θυμίζω ότι η επιβολή ελέγχων από τους Γερμανούς, αλλά και από άλλες χώρες ήταν σε ισχύ πριν ανακοινώσει η Γερμανία προ ημερών αυτά που ανακοίνωσε. Επομένως, καλό θα ήταν να έχουμε επίγνωση της κατάστασης στις πραγματικές της διαστάσεις, να μη βιαζόμαστε να δραματοποιήσουμε καταστάσεις και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πάνω στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο το οποίο τελεί υπό την τελική έγκριση όλων των χωρών - μελών, εκφράζει ακριβώς αυτό το πνεύμα της αλληλεγγύης, πάνω σε ένα σύνθετο πρόβλημα που ακουμπάει όλες τις χώρες, επηρεάζει όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και βέβαια χώρες σαν την Ελλάδα, που έχουν διαχειριστεί με πολύ πιο δραματικούς όρους αφού, όπως είπαμε, σηκώσαμε πολύ βάρος, συνεχίζουμε να σηκώνουμε και ουσιαστικά στο νότο είμαστε επιφορτισμένοι ως χώρα, με τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Είναι και ευρωπαϊκά σύνορα τα σύνορα της Ελλάδας, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς».

Για τις επιστροφές των αιτούντων άσυλο

Αναφερόμενος στο θέμα των επιστροφών ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία βάζει θέμα επιστροφών.

«Και θυμίζω ότι κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τόσο όσον αφορά την οδηγία για τις 90 ημέρες που έχουν δικαίωμα αυτοί που έχουν πλέον πάρει το άσυλο να ταξιδέψουν εντός χώρας Σένγκεν υπάρχει υποχρέωση επιστροφής αυτών, αλλά και κατά τον κανονισμό του Δουβλίνου 3 με αυτούς που αναζητούν άσυλο και δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα, υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Επομένως, αυτό η Γερμανία το βάζει στο τραπέζι εδώ και πολύ καιρό. Δεν το θυμήθηκε την τελευταία εβδομάδα, εξαιτίας μίας βέβαια δραματικής πολιτικής πίεσης που υφίσταται αυτή η κυβέρνηση τώρα που προκύπτουν και τα αποτελέσματα στις εκλογές των κρατιδίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα συζητάμε όλα σε κλίμα κατανόησης και τίποτα δεν πρόκειται να γίνει με όρους επιβολής της θέσης του ενός επάνω στον άλλον. Έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Εξάλλου οι επιστροφές που έχουν γίνει, ελάχιστες μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι ακριβώς ελάχιστες, επειδή είναι δύσκολες. Είναι πολύ δύσκολος ο εντοπισμός και υπάρχει και το ζήτημα των γερμανικών δικαστηρίων που για τους γνωστούς λόγους απαγορεύει επιστροφές. Επομένως, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και καλό είναι να μη βιαζόμαστε να καταλήγουμε σε βιαστικά συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με την κριτική που έχει ασκήσει η Γερμανία για πρακτικές της Ελλάδας στα εξωτερικά σύνορα, για τον τρόπο που διενεργούνταν οι έλεγχοι και για το αν υπάρχει κάποια αλλαγή στη στάση της, τόνισε ότι έχει ασκηθεί κριτική απέναντι στην Ελλάδα αλλά, όπως είπε, από την άλλη αναγνωρίζεται η μεγάλη προσπάθεια που έκανε η χώρα να δημιουργήσει δομές και διαδικασίες ώστε να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Παράλληλα, προσέθεσε ότι:

«Τώρα προφανώς η Γερμανία μάλλον πραγματοποιεί μία στροφή ως προς παλιότερες αντιλήψεις που είχε για το μεταναστευτικό. Εδώ πάμε να βρούμε το καλύτερο και θεωρώ θα το βρούμε. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα άλλο από το να κρατάει μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στο να προστατεύει τα σύνορα της και τα ευρωπαϊκά σύνορα αφενός και αφετέρου να διασώζει ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ιδιαίτερα στη θάλασσα, να τους υποδέχεται να τους καταγράφει και αυτό είναι βασική διαδικασία για κάποιον που εισέρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος να τους ταυτοποιεί και να προωθεί τη διαδικασία ώστε αυτοί να προωθηθούν όπου θέλουν να πάνε. Η διαδικασία είναι ότι κάποτε πηγαίναμε πολύ αργά τώρα επικεντρώνεται στο τι μάλλον πάμε πολύ γρήγορα Με την επεξεργασία αν θέλετε αυτών των αιτούντων ασύλου. Σε κάθε περίπτωση όμως Η χώρα είναι συνεπής ως προς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κι νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Η Ελλάδα δε ζητάει τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο από το να εφαρμοστούν αυτά που οργανωμένη η Ευρώπη έχει αποφασίσει μετά από διαδικασίες χρονοβόρες για να βρεθεί τρόπος για την αντιμετώπιση ενός τόσο σύνθετου προβλήματος όπως η μετανάστευση».

