Το όραμα, το σχέδιο αλλά και τις προγραμματικές κατευθύνσεις για μια Ελλάδα που θέλει να είναι μπροστά από τις εξελίξεις, μια Ελλάδα που μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, εξέθεσε η υποψήφια για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της σε Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Μπροστά σε πολίτες, βουλευτές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της, η Άννα Διαμαντοπούλου, με αφορμή και τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη η Θεσσαλία, αναφέρθηκε στο μοντέλο της παραγωγικής Ελλάδας, σημειώνοντας πως «υπάρχουν πολλές ευθύνες, η πιο σημαντική είναι ότι στον αγροτικό τομέα, οι πολιτικές μας είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Αυτά που κάναμε πριν από 30 χρόνια, τα κάνουμε και σήμερα».

Πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση αναφορικά με την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών επισημαίνοντας πως «η Θεσσαλία πρέπει να αποτελέσει ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπλασης και αναδιάρθρωσης μιας περιοχής πληγείσας από φαινόμενα κλιματικής κρίσης» ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα με fast track διαδικασίες, όπως στο πρότυπο των ολυμπιακών έργων.

Αναφερόμενη στις εσωκομματικές διαδικασίες, η Άννα Διαμαντοπούλου ανέλυσε τη σοσιαλδημοκρατική της πρόταση. «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που ανήκει στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας. Ιστορικά έχει ενσωματώσει τις δυνάμεις της Αριστεράς και τις δυνάμεις του Κέντρου. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε πάντοτε από μόνο του η μεγάλη Κεντροαριστερά στη χώρα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα» ανέφερε και «έκλεισε την πόρτα» του Κινήματος στα σενάρια πολιτικών συνεργασιών: «Όχι στις συνιστώσες, όχι στις συμπράξεις. Ένα ΠΑΣΟΚ αυτόνομο και δυνατό που θα πάει μόνο του στις εκλογές. Αυτό που θέλουμε όλοι….Ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, μπορούμε μόνοι μας να πετύχουμε τον στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές. Και μπορούμε να είμαστε». Αναφέρθηκε όμως και σε όλες εκείνες τις παθογένειες που λειτούργησαν ως βαρίδι για το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας «όχι ένα κόμμα που λειτουργεί με παρέες» και σημείωσε: [Θέλουμε] «ένα κόμμα που ανήκει στη κοινωνία. Έχουμε μεγάλη εμπειρία. Να μπορείς να έχεις τη συμμετοχή των πάντων. Ένα τέτοιο κόμμα θέλουμε ξανά».

Υπογράμμισε το προφίλ του νέου ηγέτη του επαναλαμβάνοντας ότι «δεν ψηφίζουμε απλά για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θα ψηφίσουμε για τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Και αυτός μπορεί να είναι σοσιαλδημοκράτης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

