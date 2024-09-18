Απόψε η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Ποια θέματα απασχολούν την κοινωνία και πώς αξιολογούν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου και το θρίλερ με τη δεύτερη θέση.

Και οι απόψεις και οι προτιμήσεις των πολιτών και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στο κόμμα και τους υποψηφίους προέδρους, καθώς και η πρόθεση ψήφου στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50.

