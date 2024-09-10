Η επιστολή για τις στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι έτοιμη και θα σταλεί άμεσα στην πρόεδρο της Κομισιόν μόλις ανακοινωθούν τα ονόματα των αρμόδιων επιτρόπων, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, ο Παύλος Μαρινάκης.

Δεν υπάρχει περίπτωση εάν βρεθούμε σε ανάγκη με υπέρμετρες αυξήσεις να μη στηρίξουμε τους πολίτες, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Παράλληλα με αυτές τις κινήσεις κινούμαστε στην απαλλαγή των πολιτών από τα βάρη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σχετικά με τα σχολεία, ανέφερε πως οι συγχωνεύσεις των τμημάτων θα ανέλθουν στο 1,6%, για την καλύτερη κατανομή πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και γίνεται για να μην υπάρχουν κενά και να ξεκινήσει ομαλά η χρονιά.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο μεταξύ άλλων για το ψηφιακό φροντιστήριο και σχολείο καθώς και την εφαρμογή stop bullying και e-parents

Αναφορικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία δήλωσε πως όπως είχε σχεδιαστεί δε δούλεψε γι’ αυτό και τη δεύτερη τετραετία ακολουθήθηκε ένα άλλο δόγμα, το δόγμα της κανονικής αστυνομίας και υπάρχουν οι εκκενώσεις καταλήψεων.

Πηγή: skai.gr

